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Общество
8 августа 2021, 17:00

В УрФО зарегистрировано более 87 тысяч безработных жителей

Люи заходят в Центр занятости.

Из этого числа 62,1 тыс. безработных получают пособие Фото: Галина Соловьёва

В Уральском федеральном округе числится более 87 тысяч безработных жителей. Более 70% из них получают пособие.

Об этом рассказал полномочный представитель президента Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени

"В январе 2020 года на учёте в центре занятости стояли 59,2 тыс. человек. Максимум был достигнут в сентябре-октябре, когда на учёте было почти 306,6 тыс. человек. Сейчас в центре занятости мы имеем 87,2 тыс. безработных. До 1 октября мы должны выйти на допандемийный период",— пояснил господин Якушев.

Напомним, в июне этого года в Свердловской области число неработающих жителей снизилось до 60 тыс. человек. Это уже приближалось к уровню, который был в регионе до начала пандемии.

Областная газета Свердловской области

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