В УрФО зарегистрировано более 87 тысяч безработных жителей

В Уральском федеральном округе числится более 87 тысяч безработных жителей. Более 70% из них получают пособие.
Об этом рассказал полномочный представитель президента Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени
"В январе 2020 года на учёте в центре занятости стояли 59,2 тыс. человек. Максимум был достигнут в сентябре-октябре, когда на учёте было почти 306,6 тыс. человек. Сейчас в центре занятости мы имеем 87,2 тыс. безработных. До 1 октября мы должны выйти на допандемийный период",— пояснил господин Якушев.
Напомним, в июне этого года в Свердловской области число неработающих жителей снизилось до 60 тыс. человек. Это уже приближалось к уровню, который был в регионе до начала пандемии.