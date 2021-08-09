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Общество
9 августа 2021, 10:01

В центре Екатеринбурга открывается ярмарка лёгкой промышленности

ярмарка

На прилавках появятся товары от 44 российских предприятий. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня в центре Екатеринбурга откроется ярмарка лёгкой промышленности, одежды, обуви и текстиля. Она будет работать до 22 августа.

Торговые ряды расположатся на улице Вайнера. На участке от проспекта Ленина до улицы Попова гости и жители уральской столицы смогут найти изделия из хлопка, льна и шерсти, аксессуары ручной работы, а также дизайнерские коллекции.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ярмарка популярна как у посетителей, так и производителей. В этот раз своё участие подтвердили 44 предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Новосибирска, Владимира, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Орла, Пензы и других городов.

Отмечается, что мероприятие направленно на поддержку отечественных производителей и обеспечение россиян качественными товарами по доступной цене. Ярмарка проходит при поддержке Минпромторга России, горадминистрации и правительства Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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