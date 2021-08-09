Умер один из авторов главы первой Конституции РФ о правах и свободах граждан Сергей Ковалёв

Сергей Ковалёв резко критиковал действия российской власти в Чечне. Фото: скрин с эфира программы "Один на один" за 13 августа 1995 года.

В Москве умер советский диссидент, правозащитник Сергей Ковалёв. Он был один из авторов Российской Декларации прав человека и гражданина и второй главы Конституции России о правах и свободах.

Ему был 91 год. О смерти сообщил его сын Иван Ковалёв у себя в Facebook

"Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа", - написал Иван Ковалёв.

Сергей Ковалёв родился 2 марта 1930 года в Сумской области. В 1954 году закончил биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Изучал нейронные сети.

С 50-х годов начал заниматься активной общественной деятельностью, выступая в защиту прав человека в СССР. В середине 70-х был приговорён к семи годам лишения свободы за антисоветскую агитацию.

По возвращению в Москву в марте 1990 года был избран в Верховный совет РСФСР. Является одним из авторов Российской Декларации прав человека и гражданина. Депутат первых трёх созывов Госдумы. Был первым уполномоченным по правам человека в РФ в 1994-1995 годах. Активно критиковал действия властей в Чечне.