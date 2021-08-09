Ремесло - в цене

Король кожевенных дел Александр Беспамятных показывает мини-сумочку для дам Фото: Павел Ворожцов.

Крупнейший город на востоке Свердловской области – Ирбит – в этом году отмечает 390-летний юбилей. Праздновать круглую дату ирбитчане хотели с размахом, но в планы вмешалась пандемия, и часть массовых мероприятий (традиционную ярмарку, байк-слёт и пр.) пришлось отменить. Под вопросом пока и главный праздничный концерт 4 сентября: на ирбитский юбилей уже точно приезжает Кубанский казачий хор, но есть вероятность, что его выступление пройдёт в онлайн-формате.

Пока единственным крупным мероприятием, которое удалось провести местным властям, стал фестиваль народных промыслов «Город мастеров». Он прошёл 7 августа на центральной площади. На фестиваль приехали рукодельницы и ремесленники со всей Свердловской области, а также из других регионов и даже республик. «Облгазета» обошла самые оригинальные прилавки и… чуть не попалась на удочку актёров местного театра.

К фестивалям народных умельцев сегодня относятся по-разному. Кто-то говорит, что да, развивать народные промыслы нужно, тем более что Средний Урал ими славится исстари. А кто-то утверждает, что это только имитация настоящей торговли, и экономический эффект от подобных мероприятий – нулевой. Автор этого материала впервые посетила такой фестиваль и пришла к выводу – изделия ручной работы реально пользуются спросом. «Облгазета» увидела, как за 6 тысяч рублей покупают стальной колокольчик 1807 года – из частной коллекции ирбитчанина Алексея Лапаева. И как разбирают обереги Ольги Шушариной из Талицы – женщина много лет шьёт из ткани разноцветных домовят и просит за них от 100 до 350 рублей…

Как горячие пирожки расходились на фестивале вязаные сумки, выточенные из дерева детские конструкторы, одеяла и подушки с ручной вышивкой, берестяные корзины и туеса, льняные рубашки… Люди нам объясняли покупки так: «хороший подарок родственникам», «такого в торговом центре не найдёшь», «это не заводская штамповка, а штучный товар», «здесь дешевле, чем в магазине».

Мы также пообщались с продавцами – народными умельцами из разных городов. И составили свой список самых оригинальных прилавков…

Андрей Кузнецов, Павел Фирстов – кузнецы (Нижний Тагил)

Мужчины много лет занимаются художественной ковкой. Из стали делают дверные ручки, вешалки, подковы, наборы для камина. Работают на собственной производственной площадке – с горном, молотом и наковальней.

– Вот рожок для обуви – мы сделали его из гаечного ключа на 32 мм, – рассказывает Павел. – А вот наша реликвия – настоящий демидовский гвоздь. Ему больше 100 лет, но использовать его в домашнем хозяйстве можно до сих пор – он сделан на века.

Самый востребованный товар, говорят кузнецы, – подковы-сувениры. Новодел стоит 300 рублей, оригинал с историей – дороже. А самый дорогой «экспонат» – каминный набор за 10 тысяч рублей, с ажурными узорами. Кстати, при нас его купили! Солидный мужчина объяснил: «На дачу…»

Владимир Кузнецов – резчик по дереву (Тавда)

Владимир увлекается резьбой по дереву. В основном использует липу. Делает посуду, вешалки, шкатулки, вазы. Говорит, что на скорость работать не любит – ему всегда нужно вдохновение. С недавнего времени тавдинский мастер начал вырезать из древесины фигурки знаков зодиака. Именно они были самым ходовым товаром на фестивале.

– Берут в основном на подарки. Вот Тельца, Водолея уже купили. Фигурки разные, цена – от 150 рублей и выше. Вырезая фигурку, стараюсь подчеркнуть достоинства каждого знака зодиака. Посмотрите, какие формы у Девы! – улыбаясь, говорит Владимир.

Надежда Барина – вязальщица (Ирбит)

Вяжет спицами и крючком с самого детства. Рассказала, что рукоделие передаётся в её семье по материнской линии. Вязальные машины женщина не использует принципиально – души в изделии не будет, говорит.

– На одну шапочку уходит 6 часов всего, – объясняет Надежда. – На платки, шали и кофты – по нескольку дней. Нитки для вязки в обычных магазинах беру, зато узоры на изделии стараюсь делать необычными, сложными. Товар берут хорошо, у меня и частные заказы есть.

Особым спросом у Надежды пользовались вязаные пинетки для малышей. Женщина просила 350 рублей за пару – народ брал по нескольку пар.

– Пинетки – самое сложное, по 4 часа на одну ножку уходит, потому что нужно связать строго по размеру и чётко считать петли. Иначе обувь будет неудобной, и узор потеряется. Внутрь я вставляю резиновые прокладочки, чтобы пинетки приобрели форму и ребёнок мог твёрдо стоять, – рассказала вязальщица.

Александр Беспамятных – скорняк (Нижний Тагил)

Много лет работает с натуральной кожей. Владеет собственной мастерской и преподает в художественном училище. За прилавком стоял с игрушечной короной на голове.

– Как корона-то? Не жмёт? – шутим мы.

– Да в том-то и дело, что в самый раз! – смеясь, отвечает он.

Александр рассказывает, что заниматься кожей начал в армии – делал солдатские ремни. А потом на гражданке увлёкся скорняжным ремеслом всерьёз. Делает авторские ремни, кошельки, дамские сумочки.

– На изготовление одного ремня уходит 2–3 дня, потому что ручная прострочка, – говорит он. – На кошельки – столько же, а вот сумки – подольше. Спрос есть, покупают много. Ремни по 2,5 тысячи продаю, сумки – от 3 тысяч и больше. Материалы ищу сам, что-то покупаю, что-то мне отдают – старый плащ, голенище от сапог… Это хобби у меня такое – отдыхаю от преподавательской деятельности.

Ольга Тимофеева – модельер одежды (Сысерть)

Эта мастерица впечатлила нас особенно. Мама Ольги – профессиональный закройщик, и сама Ольга практически выросла в ателье. Несколько лет женщина проработала конструктором-модельером в доме моделей в Екатеринбурге. А сейчас создаёт собственные коллекции платьев, которые пользуются спросом даже за рубежом.

– Одну коллекцию японцы у меня купили, ещё одну – москвичи. Я в Ирбит-то из Москвы приехала, там в Манеже новые работы представляла. Кроме платьев есть у меня сумки и портупеи ручной работы, несколько штук уже купили до вашего прихода, – рассказывает Ольга.

На создание одного платья у мастерицы уходит два месяца. Женщина работает только с качественными тканями. Плюс использует ручную вышивку.

– Есть разные размеры платьев – от 44-го до 54-го. Все детали тщательно скроены, швы аккуратно подогнуты внутрь. За одно платье прошу 25 тысяч рублей. Да, это немало. Но работа того стоит, и люди берут. А вот иностранцы считают, что я ещё дёшево продаю, – говорит Ольга.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Актёры шутят В одном из торговых рядов мы заметили статного господина с окладистой бородой. Он в жилете, брюках и сюртуке, галстук завязан толстым узлом, из жилета виднеется цепочка (видимо, часы), на груди висят очки…Внешне мужчина чем-то напоминает писателя Фёдора Достоевского, только комплекцией побольше. Вместе с молодой спутницей он внимательно рассматривает фигурки деревянных солдатиков. Увидев наш интерес, он подходит и представляется: – Ирбитский купец Зязин! Пауза….«Зязин? – думаем мы. – Не может быть! Этот купец жил в XIX веке!» Спустя минуту выясняется – это загримированный главный режиссёр Ирбитского драматического театра имени А. Островского Александр Фукалов. – Я так озадачил уже несколько человек, – смеясь, говорит он. Цифры Всего в фестивале приняли участие 130 ремесленников из Екатеринбурга, Алапаевска, Тавды, Каменска-Уральского, Сысерти, Талицы, Туринска, Курганской и Тюменской областей, Пермского края, Республики Молдова и других территорий. Как сообщила директор МАУ «Ирбитская ярмарка» Ирина Гаврикова, количество участников могло бы быть в несколько раз больше, но в соответствии с ограничительными мерами в период пандемии на свежем воздухе в рамках мероприятия могли находиться только 500 человек, включая покупателей. Покупки совершали не только жители Ирбита, но и гости города. Весь товар на прилавках был распродан, рассказали в ирбитской мэрии. Данные по товарообороту сейчас подсчитываются.

Александр Фукалов в образе ирбитского купца Зязина – фото к врезке Фото: Павел Ворожцов

Домовята Ольги Шушариной приехали на фестиваль из Талицы Фото: Павел Ворожцов

Пинетки, связанные руками Надежды Бариной Фото: Павел Ворожцов

Модельер Ольга Тимофеева рассказывает о своей коллекции Фото: Павел Ворожцов

Деревянная фигурка зодиакального знака Близнецы. Работа тавдинского резчика Владимира Кузнецова Фото: Павел Ворожцов

Центральная площадь Ирбита. Фестиваль «Город мастеров» открывается Фото: Павел Ворожцов

Вид на центральную площадь и торговые ряды Фото: Павел Ворожцов

Нижнетагильские кузнецы презентуют свой товар Фото: Павел Ворожцов

Ажурные подстаканники из частных коллекций жителей Ирбита Фото: Павел Ворожцов

Выпить чаю из гигантского самовара желали многие Фото: Павел Ворожцов

На площадь доставили русскую печь Фото: Павел Ворожцов