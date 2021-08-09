Дым лесных пожаров добрался из Якутии до Свердловской области

Дым перестанет попадать на Средний Урал со среды. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области ощущается дым и запах гари от лесных пожаров в Якутии. При этом длительной задымленности в регионе не предполагается.

Об этом говорится на сайте Уральского гидрометцентра. По имеющимся данным, дымы природных пожаров из Сибири пришли на территорию северных районов УрФО в конце той недели. Позже задымлённость распространилась на Средний Урал.

"Этому помогли северные ветры, вовлекшие дымы в систему тропосферного мезомасштабного циклона, расположившегося в Зауралье. Длительной задымлённости в Свердловской области не предполагается", – говорится в сообщении. По прогнозу синоптиков, уже в среду ветры в атмосфере над севером УрФО сменят направление и будут препятствовать проникновению новых порций дыма в регион.

"Смог – это следствие лесных пожаров в Якутии. На территорию нашей области он зашёл в субботу, и наблюдается также в соседних регионах – в ХМАО, Тюменской области, Пермском крае", – передаёт слова свердловского министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова департамент информполитики региона.

По данным министра, в настоящее время в области действует два лесных пожара – в Белоярском ГО и Камышловском МР. Это контролируемые пожары. Их общая площадь составляет 10 гектаров.

Ранее "Областная газета" сообщала, что жители Екатеринбурга жалуются на дым и запах гари.