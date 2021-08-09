Темы дня

Общество
9 августа 2021, 14:05

Дым лесных пожаров добрался из Якутии до Свердловской области

задымление

Дым перестанет попадать на Средний Урал со среды. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области ощущается дым и запах гари от лесных пожаров в Якутии. При этом длительной задымленности в регионе не предполагается.

Об этом говорится на сайте Уральского гидрометцентра. По имеющимся данным, дымы природных пожаров из Сибири пришли на территорию северных районов УрФО в конце той недели. Позже задымлённость распространилась на Средний Урал.

"Этому помогли северные ветры, вовлекшие дымы в систему тропосферного мезомасштабного циклона, расположившегося в Зауралье. Длительной задымлённости в Свердловской области не предполагается", – говорится в сообщении. По прогнозу синоптиков, уже в среду ветры в атмосфере над севером УрФО сменят направление и будут препятствовать проникновению новых порций дыма в регион.

"Смог – это следствие лесных пожаров в Якутии. На территорию нашей области он зашёл в субботу, и наблюдается также в соседних регионах – в ХМАО, Тюменской области, Пермском крае", – передаёт слова свердловского министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова департамент информполитики региона.

По данным министра, в настоящее время в области действует два лесных пожара – в Белоярском ГО и Камышловском МР. Это контролируемые пожары. Их общая площадь составляет 10 гектаров.

Ранее "Областная газета" сообщала, что жители Екатеринбурга жалуются на дым и запах гари.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.08.2021, 14:34 / Общество
Трое россиян погибли из-за наводнения в Германии
09.08.2021, 14:08 / Общество
Минобрнауки РФ рекомендует вузам перевести студентов без прививки от COVID-19 на дистант
09.08.2021, 14:05 / Общество
Дым лесных пожаров добрался из Якутии до Свердловской области
09.08.2021, 13:29 / Общество
В России зарегистрировали ещё 22 160 пациентов с COVID-19
09.08.2021, 13:15 / Общество
В Свердловской области выявили 522 случая коронавируса за сутки