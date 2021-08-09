В Академическом открылся новый детский сад на 300 мест

Новый детский сад сможет принять 300 детей. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге запустили новый детский сад. Для маленьких жителей Академического появилось ещё 300 мест.

Новое дошкольное учреждение располагается по адресу ул. Академика Парина, 42. Его строительство началось в январе 2020 года и завершилось в мае этого года, сообщает пресс-служба

Здание площадью 4 956 кв.м. рассчитанно на 300 дошколят. Здесь планируют организовать 12 групп, в том числе две группы для детей раннего возраста (до трёх лет). В садике есть медицинский блок с процедурным кабинетом, пищеблок, прачечная, музыкальный зал, творческий кабинет, комната психолога и спортивный зал с современным оборудованием на 100 кв. м.

Для безопасности малышей в здании установлена система внутреннего и внешнего видеонаблюдения и современная система дымоудаления.

Его построили в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей" на 2017-2022 год. Новый детский садик обошёлся в 284 млн. Из них 267,2 млн выделили из бюджета Свердловской области, ещё 16,8 млн направил Екатеринбург.

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала, что в 2021 году в Академическом откроют 1 000 новых мест в детских садах.