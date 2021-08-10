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Общество
10 августа 2021, 05:55

Итоги Олимпиады для уральцев, открытие Египта, лучшие ремесленники Среднего Урала и деньги за затопленный сад – самое интересное в номере «Областной газеты» от 10 августа

Доброе утро, дорогие читатели!

Вот и завершилась летняя Олимпиада в Токио. Россия – на пятом месте в медальном зачёте. В числе чемпионов немало уральских спортсменов. «ОГ» подводит итоги состязаний.

От сильных дождей этим летом пострадало сразу несколько уральских территорий. За затопленные сады жители могут получить компенсацию – 10 тысяч рублей. Рассказываем, на каких условиях.

В России вновь заговорили об открытии туров в Египет. Спрос уже есть. Насколько реально съездить отдохнуть в самую популярную африканскую страну?

Ирбит собрал лучших ремесленников Свердловской области и других регионов. Что продавали, что покупали, и какие прилавки были самыми интересными, выяснила «ОГ».

Областная газета Свердловской области
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