Доброе утро, дорогие читатели!
Вот и завершилась летняя Олимпиада в Токио. Россия – на пятом месте в медальном зачёте. В числе чемпионов немало уральских спортсменов. «ОГ» подводит итоги состязаний.
От сильных дождей этим летом пострадало сразу несколько уральских территорий. За затопленные сады жители могут получить компенсацию – 10 тысяч рублей. Рассказываем, на каких условиях.
В России вновь заговорили об открытии туров в Египет. Спрос уже есть. Насколько реально съездить отдохнуть в самую популярную африканскую страну?
Ирбит собрал лучших ремесленников Свердловской области и других регионов. Что продавали, что покупали, и какие прилавки были самыми интересными, выяснила «ОГ».