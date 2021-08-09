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Общество
9 августа 2021, 18:35

Стелу "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге установят между ТЮЗом и кинотеатром "Космос"

Перекрёсток Никонова - Царская

За участок на перекрёстке улиц Никонова - Царская проголосовали 63,4% участников опроса. Фото: Google Maps.

В Екатеринбурге завершилось общественное голосование по выбору места расположения для стелы "Город трудовой доблести". Горожане отдали предпочтение перекрёстку улиц Никонова - Царская.

Всего в екатеринбуржцам предлагались на выбор четыре площадки. За участок между ТЮЗом и киноконцертным залом "Космос" проголосовали 63,4% участников опроса. Площадка на улице Репина возле стадиона "Екатеринбург Арена" получила 20,7% голосов, перекрёсток улиц Татищева и Пирогова - 8,9%, а сквер у Храма-на-Крови - 7%, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Ранее подобное голосование уже проводилось, и жители выбрали местом для размещения стелы Уралмаш. На вопрос корреспондента "Областной газеты", почему опрос решили проводить вновь, в пресс-службе администрации Екатеринбурга ответили, что тогда жители выбирали место под музей доблести.

В городе будут установлены две памятные стелы. Одна появится у аэропорта Кольцово, а место для второй выбиралось голосованием со 2 по 9 августа.

Областная газета Свердловской области

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