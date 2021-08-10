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10 августа 2021, 08:03

Каменск-Уральский накрыл смог

смог

Предупреждение о смоге продлится до 20:00 10 августа. Фото: Галина Соловьёва.

Один из городов Свердловской области накрыл смог. Однако неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности объявляются на непродолжительный период.

Речь идёт о Каменске-Уральском. По данным пресс-службы Уральского гидрометцентра, на территории города "ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе". Предупреждение продлится до 20:00 10 августа.

Ранее "Областная газета" сообщала, что дым лесных пожаров из Якутии добрался до Свердловской области. По прогнозу синоптиков, уже в среду ветры в атмосфере над севером УрФО сменят направление и будут препятствовать проникновению новых порций дыма в регион.

Добавим, 10 августа местами на юго-западе Среднего Урала сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

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