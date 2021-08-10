Активность клещей в Свердловской области продолжает снижаться

Клещевой энцефалит подтвердили у 63 свердловчан, а иксодовый боррелиоз - у 117. Фото: Александр Исаков.

В Свердловской области от присасывания клещей пострадали ещё 111 человек. Это на 86 случаев меньше, чем на предыдущей неделе.

Всего с начала сезона активности клещей зарегистрировано 33 907 пострадавших, в том числе 6 330 детей, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора

Среднеобластной показатель пострадавших среди взрослого населения на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого года, на 13% - среднего многолетнего уровня. Среди детей - 12 и 11% соответственно.

С предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" в медучреждения Среднего Урала госпитализировали уже 189 взрослых и 39 детей. При этом диагноз был подтверждён у 63 человек в первом случае и у 8 - во втором.

"Клещевой иксодовый боррелиоз" подозревали у 550 взрослых и 140 детей. Однако диагноз подтвердили у 117 граждан, в том числе у 18 юных свердловчан.