Темы дня

Общество
10 августа 2021, 11:50

Екатеринбургская гордума присвоила Игорю Алтушкину звание Почётного гражданина города

Игорь Алтушкин

Он стал 92-м Почётным гражданином уральской столицы. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Гордума Екатеринбурга в ходе 57-го заседания приняла решение о присвоении председателю совета директоров АО "Русская медная компания", уральскому меценату Игорю Алтушкину звание Почётного гражданина Екатеринбурга. Он стал 92-м Почётным гражданином уральской столицы.

Игорь Алтушкин родился в Свердловске в 1970 году, окончил Уральский институт бизнеса. Он основал Русскую медную компанию в 2004 году, сейчас он отвечает за стратегию развития бизнеса компании.

По данным журнала Forbes, состояние Игоря Алтушкина на 2021 год оценивается в 7 млрд долларов. Он располагается на 26 месте в списке 200 богатейших бизнесменов России.

В июле 2016 года глава региона вручил Игорю Алтушкину знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени, в феврале 2017 года Президент России Владимир Путин наградил председателя совета директоров АО "РМК" орденом Дружбы, а в июне того же года он стал Почётным гражданином Свердловской области.

В 2020 году, в год своего 50-летия, Игорь Алтушкин удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.08.2021, 14:42 / Общество
Стоимость проезда в трамваях Екатеринбурга вырастет после передачи части "Гортранса" в концессию
10.08.2021, 14:30 / Общество
16-летний свердловчанин спас троих детей из горящего дома
10.08.2021, 14:10 / Общество
В Екатеринбурге отремонтируют корпус УрФУ на Ленина
10.08.2021, 13:57 / Общество
Оперативники задержали экс-главу правительства и министра туризма Северной Осетии
10.08.2021, 13:23 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 518 случаев коронавируса