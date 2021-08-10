Екатеринбургская гордума присвоила Игорю Алтушкину звание Почётного гражданина города

Он стал 92-м Почётным гражданином уральской столицы. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Гордума Екатеринбурга в ходе 57-го заседания приняла решение о присвоении председателю совета директоров АО "Русская медная компания", уральскому меценату Игорю Алтушкину звание Почётного гражданина Екатеринбурга. Он стал 92-м Почётным гражданином уральской столицы.

Игорь Алтушкин родился в Свердловске в 1970 году, окончил Уральский институт бизнеса. Он основал Русскую медную компанию в 2004 году, сейчас он отвечает за стратегию развития бизнеса компании.

По данным журнала Forbes, состояние Игоря Алтушкина на 2021 год оценивается в 7 млрд долларов. Он располагается на 26 месте в списке 200 богатейших бизнесменов России.

В июле 2016 года глава региона вручил Игорю Алтушкину знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени, в феврале 2017 года Президент России Владимир Путин наградил председателя совета директоров АО "РМК" орденом Дружбы, а в июне того же года он стал Почётным гражданином Свердловской области.

В 2020 году, в год своего 50-летия, Игорь Алтушкин удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.