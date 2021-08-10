8 июля тракторист обнаружил в парке неизвестное захоронение. Место находки огорожено. Вход туда разрешён только участникам исследования. Фото: Галина Соколова

13 июля в «Областной газете» была опубликована информация о том, что в Нижнем Тагиле при благоустройстве парка на месте родовой усыпальницы заводчиков Демидовых обнаружены останки. Город всколыхнула эта новость: «Неужели тех самых Демидовых»? Но пока исследователи не могут назвать имена.

После обнаружения в прошлом месяце в парке за ДК «Юбилейный» захоронения под мраморной плитой, в Нижний Тагил прибыли археологи из Екатеринбурга. На участке они нашли четыре могилы. В одной из них – лучевая кость руки небольшого размера, в другой – полный скелет.

– Череп сохранился, поэтому можно восстановить черты лица. Этим занимается опытный тюменский антрополог, – сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Также проводятся исследования, чтобы точно назвать пол, возраст, перенесённые при жизни болезни похороненных в склепе людей. В установлении личностей надеются на ДНК-экспертизу.

– Обязательно сделаем ДНК-тест. Есть прямые родственники Демидовых, живущие в Москве и за границей, – пояснил Владислав Пинаев.

Проведение исследования финансируется из внебюджетных источников. Тагильской находкой заинтересовался Международный Демидовский фонд. Председатель фонда – член Совета Федерации РФ Эдуард Россель осмотрел место раскопок и предложил построить на Вые храм в память о Демидовых. К слову, в парке, где найдены останки, Нижнетагильская епархия уже возводит часовню-памятник.

У самих тагильчан разное отношение к находке. Так, в редакцию «ОГ» пришло письмо от тагильчанина, ветерана Высокогорского ГОКа Валерия Метелёва. Он подчеркнул, что в городе, который Демидовы считали столицей своей империи, нет ни одной могилы членов этой династии. И находка за ДК «Юбилейный» могла бы исправить эту историческую ошибку.

– Мы – жители Выи – хорошо помним, что на главной улице нашего района стоял красивый Выйско-Никольский храм. – В его подвале находились могилы членов семьи Демидовых, но к середине прошлого века они уже были разорены, – вспоминает он. – Помню, как взрывали церковь: жители окрестных домов и работники находящегося по соседству рынка заклеивали окна, чтобы стёкла не выбило взрывной волной. В народе говорили, что перед взрывом кости из усыпальницы вывезли. Куда – неизвестно. Считаю, что надо и дальше информировать граждан об исследовании найденных останков.

– Обидно, что мы всё время впадаем в крайности. Не по-христиански поступили, когда в советские годы не упокоили достойно людей, похороненных в Выйско-Никольской церкви. И то, с каким ажиотажем встретили обнаружение останков в наше время, тоже неправильно. Память о роли Демидовых в развитии Урала должна жить, но ни к чему превращать их в объекты преклонения, – уверен автор нескольких книг о Демидовых Николай Мезенин.

Кстати У знаменитой династии есть несколько родовых усыпальниц – в Туле, под Москвой, во Флоренции и в Париже. Выйско-Никольская церковь в Нижнем Тагиле была построена в 1865-м. В его крипте были похоронены семеро представителей фамилии. Дмитрий Мамин-Сибиряк в очерке «Платина» так описал усыпальницу Демидовых: «Родоначальники фамилии похоронены в Туле, а в Выйской церкви покоится только уже последующее потомство. Много тут всевозможных памятников, из которых последним является роскошный памятник над могилой последнего заводовладельца Павла Павловича Демидова, стяжавшего в 1872 году титул итальянского князя Сан-Донато. Памятник оригинальный и эффектный, с горельефами из бронзы и каррарского мрамора». В тему По всему миру проживают примерно 200 потомков знаменитых уральских заводчиков. Современные представители рода Демидовых неоднократно посещали Нижний Тагил. Так, в 2003 году здесь побывал гражданин Франции Александр Демидов.

В парке за ДК «Юбилейный» возводится часовня в память о легендарных заводчиках Демидовых Фото: Галина Соколова

Фотография усыпальницы Демидовых сохранилась в №5 за 1989 год альманаха «Тагильский краевед» Фото: Краеведческая библиотека музея-заповедника «Горнозаводской Урал»

При благоустройстве парка за ДК «Юбилейный» было обнаружено захоронение под плитой из мрамора Фото: Галина Соколова