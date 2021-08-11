Доброе утро, дорогие читатели!
«Облгазета» узнала – в Свердловской области стартует инновационный проект по глубокой переработке молока. Это поможет избавиться от зарубежной зависимости в поставках компонентов для детского питания.
Рефтинскую птицефабрику выставили на продажу. Областное правительство просит за неё 2,5 млрд рублей, аукцион уже объявлен.
В Нижнем Тагиле на месте родовой усыпальницы Демидовых найдены неизвестные останки. Кому они принадлежат, выяснит ДНК-экспертиза.
«Хоккей на санках» – что может быть полезнее для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата? «Облгазета» увидела уникальный мастер-класс от серебряного призёра Олимпийских игр по следж-хоккею.
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».