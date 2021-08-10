Временный мост в Нижнем Тагиле станет постоянным

Нижнетагильский мост на Красноармейской принимает солидный транспортный трафик. Фото: Галина Соколова

Автомобильный балочный мост на улице Красноармейской, построенный на время реконструкции соседнего путепровода, получит статус постоянно действующего. Проект реконструкции прошёл государственную экспертизу. Мэрия, выделив из городского бюджета 4,8 млн рублей, ищет подрядчика для подъёма пролётного строения.

Мостовой переход через реку Тагил был сооружён в 2015 году, чтобы избежать транспортного коллапса во время капремонта моста по улице Фрунзе. Дублёр построили за 40 млн рублей на месте существовавшей в старину деревянной переправы. Открывая движение по временному путепроводу, городские власти убедили жителей в его надёжности, пропустив первым делом по Красноармейской колонну КАМАЗов. С той поры 78-метровый дублёр вместе с обновлённым соседом обеспечивали удобную логистику между районами города.

Однако жизненный цикл моста на Красноармейской был рассчитан на два года, и в последующее время он эксплуатировался незаконно. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области требовал его сноса, так как объект имел пониженный коэффициент надёжности сооружения (0,8 вместо 1,1) и не располагал защитой от разрушения опор, стоящих в воде. Нижнетагильская мэрия, предвидя возмущение тагильчан, на снос не соглашалась и платила штрафы. В частности, в 2019 году по решению арбитражного суда на службу заказчика городского хозяйства был наложен штраф – 50 тысяч рублей.

Тагильчане твёрдо решили мост сохранить. Ревизия объекта показала, что основные элементы конструкции моста находятся в удовлетворительном состоянии. Выдано положительное заключение по проекту реконструкции моста. Он сохранит свои главные параметры, только станет чуточку выше.

– Модернизация мостового перехода предполагает подъём пролётного строения на пятой опоре, замену асфальтобетонного покрытия и деформационных швов. Также будут обработаны ремонтным составом шкафные стенки и ригели крайних опор, – сообщили в областном управлении государственной экспертизы.

Провести реконструкцию должны в течение трёх месяцев. Движение, как пояснили в администрации города, закроют только на время работы с опорами пролётного строения.

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