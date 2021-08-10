Где в России требуют QR-код переболевшего или вакцинированного?

В большинстве регионов России торговые центры сейчас доступны для посещения, но где-то есть и ограничения. Фото: Галина Соловьёва

– Недавно я переболела коронавирусом, но в официальную базу заболевших не попала: тест пришёл отрицательный. Анализ на антитела к COVID-19 показал, что они у меня есть. Можно ли официально подтвердить факт болезни на основании этого, чтобы свободно путешествовать? – спрашивает екатеринбурженка Вероника Лисицина. – Для посещения других стран сейчас требуют ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, в России в заведениях общепита, в театре могут спросить QR-код. Можно ли получить этот код на основании справки об антителах? Если нет, то как быть в таком случае?

К сожалению, условия получения QR-кода остались теми же, что и в начале лета, когда о них только заговорили (см. «ОГ» №127 от 16.07.2021).

«Этот документ может получить только человек, чьё заболевание было подтверждено ПЦР-тестом. Сертификат не оформляется тем, кто не наблюдался при медучреждении. Справка о наличии антител по действующим правилам не является подтверждением перенесённого коронавируса. Аналогичный документ выдают также тем, кто прошёл полный курс вакцинации», – прокомментировали «ОГ» в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.

Чем руководствовались московские власти, составившие такие условия для получения QR-кода, которые перенимают и другие регионы – непонятно. При этом тест о наличии антител – явный показатель того, что человек коронавирусом переболел, и таких людей немало. Руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев убеждён, что люди со справкой о наличии антител должны иметь право на получение QR-кода. Однако изменений в этом вопросе нет.

– Если у вас есть справка о наличии антител к COVID-19, то вы можете сходить с ней к своему участковому терапевту: на её основании в поликлинике должны дать справку, что вы переболели коронавирусом, – говорит главный научный сотрудник института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, профессор, доктор медицинских наук Ирина Тузанкина.

Где-то такая справка пригодится и путешествовать с ней будет явно спокойнее. Однако получить QR-код по ней всё равно не получится: как пояснили «ОГ» в пресс-службе екатеринбургской городской больницы №2, за каждым мазком на COVID-19 закрепляется свой номер – такая же система и при вакцинации против коронавируса. И если номер этого положительного мазка не загрузили в систему, то QR-код переболевшего никак не получить.

Медики рекомендуют только один выход – вакцинироваться. Однако, по официальным данным, перенёсшим коронавирус рекомендуется прививаться не раньше, чем через полгода после болезни. Выходит, тех, кто переболели COVID-19 «неофициально», всё равно вынуждают ставить вакцину, даже если в этом пока нет необходимости для здоровья. Не хотите – значит, сдавайте ПЦР-тест, QR-код по которому действителен всего 72 часа.

Однако выход может быть и другой: выбирайте для поездки те места, где QR-код не требуется. Например, в Москве обязательная система этих кодов просуществовала всего три недели – сейчас она носит рекомендальный характер и встречается в незначительном числе общественных мест.

«ОГ» изучила информацию о действующих ограничительных мерах во всех регионах России на сайте Стопкоронавирус.РФ: оказалось, что на начало августа, помимо столицы, QR-код необходим только при посещении кинотеатров в Иркутской области. В части регионов, например, в Московской, Иркутской, Саратовской, Омской, Мурманской, Астраханской, Владимирской, Псковской, Смоленской и Сахалинской областях, в Краснодарском крае, в Республике Карелия, Тыва, Бурятия, для заселения в гостиницу требуют ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. При этом в большинстве из этих субъектов заселяют и по справке о наличии антител, так что прежде чем планировать поездку, стоит узнать все требования для туристов. В каких-то регионах введены более строгие ограничения по работе общепита, торговых центров и других общественных мест, но предъявлять QR-коды не просят. Однако это не значит, что их не могут ввести: обстановка с заболеваемостью в России сейчас нестабильна везде, так что стоит быть готовым к любому развитию событий.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №145 от 11.08.2021