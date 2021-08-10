С 2022 года прописку в паспортах несовершеннолетних переведут в электронный формат

В 2022 году регистрация по месту жительства в паспортах лиц, не достигших 18 лет, будет переведена в электронный формат. Фото: Владимир Мартьянов.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что в 2022 году регистрация по месту жительства в паспортах лиц, не достигших 18 лет, будет переведена в электронный формат. Это произойдёт в рамках первого этапа цифровой трансформации госуслуг.

Об этом Валентина Казакова рассказала в интервью "Российской газете".

"Цифровая трансформация социально значимых госуслуг позволит отказаться от этих штампов в пользу перепроверки соответствующих сведений в федеральных реестрах. Например, на первом этапе для несовершеннолетних регистрацию по месту жительства мы планируем перевести в электронный вид уже к середине 2022 года", - сказала она.

Напомним, 21 июля председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об отмене обязательных отметок о регистрации брака и наличии детей до 14 лет в паспортах. Это же касается отметок о ранее выданных паспортах, действующих загранпаспортах, данные о группе крови, резус-факторе и ИНН.

Обязательными останутся только данные о месте регистрации по месту жительства, снятии с регистрационного учёта и воинской обязанности для лиц старше 18 лет.

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