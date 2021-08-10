Звание "Дочь города" присвоили ещё семи екатеринбурженкам

Каждая женщина внесла свой вклад в развитие Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге выдающимся женщинам в преддверии Дня города традиционно присвоили звание "Дочь города - Дочь России". В этом году его получили семь жительниц города.

Звание присваивается женщинам, внёсшим большой вклад в развитие столицы Урала. В этом году специальные нагрудные значки и грамоты администрации Екатеринбурга получили представительницы каждого района города. Они представляли сферы образования, медицины, науки, спорта.

Звания удостоены:

директор Свердловского областного медицинского колледжа, заслуженный учитель России, отличник здравоохранения РФ Ирина Левина ;

; начальник управления по воспитательной и внеучебной работе Уральского государственного университета путей сообщения Елена Романова ;

; начальник управления образования Кировского района, эксперт Российской Академии образования Надежда Бахтина ;

; ветеран труда Нина Прокопьева , воспитавшая пятерых детей, среди которых Герой России, космонавт-испытатель Сергей Прокопьев;

, воспитавшая пятерых детей, среди которых Герой России, космонавт-испытатель Сергей Прокопьев; начальник департамента стратегического развития и маркетинга "Производственного объединения "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова", лауреат премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина Наталья Комарова ;

; директор спортивной школы № 19 "Детский стадион", победитель конкурса "Директор года-2017" с присвоением звания "Почётный член Международной академии качества и маркетинга" Татьяна Мелких ;

; директор средней общеобразовательной школы № 102, победитель городского конкурса "Директор школы-2015", лауреат премии "Признание" в номинации "Образование" Наталья Смирнова.

Напомним, звание "Дочь города – дочь России" присваивается ежегодно с 1996 года. За 26 лет им удостоены 117 выдающихся екатеринбурженок. В 2015 году его присвоили Наине Ельциной.