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Общество
11 августа 2021, 10:35

В Екатеринбурге за миллиард продают ТЦ "Аида"

продажа торгового центр

Общая площадь ТЦ составляет 29 666 "квадратов". Фото: объявление.

В Екатеринбурге выставили на продажу ещё один действующий торговый центр. Речь идёт об "Аиде".

За ТЦ, расположенный на перекрёстке улиц Блюхера-Уральская, просят 1,1 миллиарда рублей (в стоимость объекта включён НДС 20%). Как говорится в объявлении, общая площадь здания, включающего в себя три торговых этажа и два этажа подземной парковки, составляет 29 666 квадратных метров.

В дополнении есть эксплуатируемый технический этаж и наземная парковка. "ТЦ полностью заполнен арендаторами", - заверяет продавец.

Ранее "Областная газета" писала о продаже торгового центра "Свердловск", расположенного вблизи железнодорожного вокзала. Объект оценивали в 349,8 миллиона рублей. Данное объявление уже снято снято.

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