Российская телерадиосеть отмечает юбилей

Свердловская телевышка была построена в 1955 году. К 20-летнему юбилею РТРС она будет празднично иллюминирована Фото: Леонид Поздеев

Государственная компания «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) была основана указом Президента РФ от 13 августа 2001 года и входит в перечень стратегических предприятий России. В настоящее время она является единым государственным оператором по распространению общероссийских обязательных общедоступных телевизионных программ и радиотрансляционных каналов и включает в себя 78 региональных филиалов.

В связи с предстоящим 20-летним юбилеем предприятия директор Свердловского филиала РТРС Сергей Павлов и исполняющий обязанности главы регионального министерства цифрового развития и связи Юрий Гущин рассказали журналистам о планах развития цифровой сети телевизионного и радиовещания на Среднем Урале и перспективах использования объектов цифровой инфраструктуры органами госвласти.

Сергей Павлов напомнил, что с 2010 года РТРС приступила к выполнению госпрограммы по переводу телевизионного и радиовещания в РФ на цифровой формат, по которой уже с 2019 года в Свердловской области прекратилось аналоговое вещание федеральных телеканалов. Сегодня более 98 процентов населения региона имеют доступ к просмотру 20 цифровых программам ТВ, и в ближайшие годы будет обеспечен 100-процентный охват жителей этой услугой.

Несколько хуже обстоят дела с цифровым радио: хотя на территории области сегодня в цифровом формате вещают 34 радиостудии, программы большинства из них доступны только жителям Екатеринбурга, Нижнего Тагила и нескольких других достаточно крупных городов. Достижением директор филиала считает обеспечение на сегодняшний день доступа 70 процентам населения области к прослушиванию в цифровом формате трёх основных программ – «Радио России», «Вести FM» и Радио «Маяк». В настоящее время перед филиалом стоит задача обеспечить в 2022 году доступ 90 процентов свердловчан к прослушиванию в «цифре» хотя бы только «Радио России».

Что же касается перспектив использования цифровых объектов органами госвласти, то, как пояснил Юрий Гущин, благодаря соглашению с руководством РТРС в нашей области в настоящее время обеспечен доступ к цифровой связи и быстрому интернету 1600 социально значимых объектов (школы, ФАПы и др.) в отдалённых муниципальных образованиях и создание совместно с министерством общественной безопасности надёжной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.