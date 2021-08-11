Российская телерадиосеть отмечает юбилей

Государственная компания «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) была основана указом Президента РФ от 13 августа 2001 года и входит в перечень стратегических предприятий России. В настоящее время она является единым государственным оператором по распространению общероссийских обязательных общедоступных телевизионных программ и радиотрансляционных каналов и включает в себя 78 региональных филиалов.
В связи с предстоящим 20-летним юбилеем предприятия директор Свердловского филиала РТРС Сергей Павлов и исполняющий обязанности главы регионального министерства цифрового развития и связи Юрий Гущин рассказали журналистам о планах развития цифровой сети телевизионного и радиовещания на Среднем Урале и перспективах использования объектов цифровой инфраструктуры органами госвласти.
Сергей Павлов напомнил, что с 2010 года РТРС приступила к выполнению госпрограммы по переводу телевизионного и радиовещания в РФ на цифровой формат, по которой уже с 2019 года в Свердловской области прекратилось аналоговое вещание федеральных телеканалов. Сегодня более 98 процентов населения региона имеют доступ к просмотру 20 цифровых программам ТВ, и в ближайшие годы будет обеспечен 100-процентный охват жителей этой услугой.
Несколько хуже обстоят дела с цифровым радио: хотя на территории области сегодня в цифровом формате вещают 34 радиостудии, программы большинства из них доступны только жителям Екатеринбурга, Нижнего Тагила и нескольких других достаточно крупных городов. Достижением директор филиала считает обеспечение на сегодняшний день доступа 70 процентам населения области к прослушиванию в цифровом формате трёх основных программ – «Радио России», «Вести FM» и Радио «Маяк». В настоящее время перед филиалом стоит задача обеспечить в 2022 году доступ 90 процентов свердловчан к прослушиванию в «цифре» хотя бы только «Радио России».
Что же касается перспектив использования цифровых объектов органами госвласти, то, как пояснил Юрий Гущин, благодаря соглашению с руководством РТРС в нашей области в настоящее время обеспечен доступ к цифровой связи и быстрому интернету 1600 социально значимых объектов (школы, ФАПы и др.) в отдалённых муниципальных образованиях и создание совместно с министерством общественной безопасности надёжной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
СПРАВКА «ОГ»
Свердловский филиал РТРС создан 31 декабря 2001 года на базе одного из старейших в стране Свердловского радиотелецентра. Сегодня филиал располагает 138 передатчиками ТВ-сигнала и радиопередатчиками, а также 33 крупными антенно-мачтовыми сооружениями, включая 187-метровую телевышку в Екатеринбурге и 150-метровую в Нижнем Тагиле.
За последние два года для обеспечения устойчивого цифрового ТВ- и радиовещания в регионе построены ещё четыре телевышки: 30-метровая в Верхних Сергах, 75-метровая в Первоуральске, 100-метровая в Ивделе и 120-метровая в Каменске-Уральском. На 2019 год было запланировано строительство новой (высотой более 200 метров) телебашни в Екатеринбурге, однако реализация этого проекта затормозилась в связи с нерешённостью вопроса о выборе места для её размещения.