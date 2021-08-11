На проект капремонта двух корпусов Уральского института управления потратят 40,5 миллиона

Речь идёт о корпусах по адресу ул. 8 Марта, дом 66, Литер А, Литер Б. Фото: Google Maps.

В Екатеринбурге объявили конкурс на разработку проектной документации на капремонт зданий двух корпусов Уральского института управления - филиала РАНХиГС. Начальная цена закупки составляет 40 562 500 рублей.

Как сказано в конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, речь идёт о корпусах по адресу ул. 8 Марта, дом 66, Литер А, Литер Б. Заказчиком является сам вуз. Выполнение работ будет финансироваться за счёт средств субсидий федерального бюджета.

Подать заявки на участие в тендере можно вплоть до 1 сентября 2021 года. Разработка проектной документации должна быть завершена до 17 февраля 2022 года.

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала об открытии тендера на составление проектной документации к проведению реставрации двух корпусов Уральского государственного горного университета. Также планируется капремонт студенческих общежитий УГГУ и УрФУ.