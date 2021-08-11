На приобретение 165 гидрантов в Екатеринбурге потратили 18 миллионов рублей

На территории столицы Урала обнаружили 95 неисправных гидрантов. Фото: сайт Водоканала Екатеринбурга.

В Екатеринбурге завершилась тотальная проверка системы наружного противопожарного водоснабжения. В ходе инспекции выяснилось, что практически 100% гидрантов полностью исправны и готовы к работе.

В городскую систему входит более 5 тысяч гидрантов, к которым подключается оборудование для подачи воды при тушении пожаров. Работоспособность каждого устройства дважды в год проверяют подразделения пожарной охраны МЧС России совместно со специалистами Водоканала.

По словам директора предприятия «Горводопровод» Водоканала Екатеринбурга Владимира Косолапова, в этом году достигнут хороший результат — не сработали с первой попытки менее 2% гидрантов, или 95 штук из 5 358. Как рассказали в пресс-службе Водоканала Екатеринбурга, устаревшие и дефектные гидранты подлежат капремонту или полной замене. Новые модели просты в эксплуатации, а срок их службы увеличен до 30–50 лет.

В этом году было приобретено 165 новых пожарных гидрантов и 500 указателей расположения устройств. На эти цели было потрачено 18 миллионов рублей. Специалисты МЧС России отметили, что благодаря обновлению и модернизации парка пожарных гидрантов испытания прошли успешно, а система наружного противопожарного водоснабжения находится в готовности к бесперебойной работе.