Нос закрой свой!

Новые остроумные фразы работников торговли.

– Я щас позову охранника, он вам всё ПРАВИЛЬНО отобъёт!

– Ценники все свежие, смотрите внимательно!

– Да вы на моём месте весь день поорите за такие деньги, а потом возмущайтесь!

– Ты тут не на шопинге, а в «Семёрочке»! Тут у нас кабинок нету огурцы примерять!

– Чек на туалетную бумагу возьмите, дома в туалете сядете и всё спокойно проверите!

– Закройте ларь с мороженым и пасть!

Иллюстрация: Алексей Кивокурцев

– Что-то подсказать? Дверь вон там.

– Серьёзно, дед, безнал? Что, прям сберкнижку приложишь?

– Мущина, я не обзываю, а просто назвала вас «мущина». Если это оскорбление, то извините, дамочка.

– Женщина, покажите свою куриную грудь неоплаченную!

– Ничего охранник тебя не держит! От сумки отпустись и иди куда хочешь!

– Покупайте не мясо, а рыбу с фосфором, раз у вас ума нету!

– По нашей карте двадцать, без карты семьдесят, что вам всем непонятно-то?! Почему мне одной это понятно?!

Иллюстрация: Виктор Балабас

– Жёлтый ценник – это не акция, а просто давно висит!

– Я вам ещё не хамила! Хотите узнать, как хамят, встаньте в очередь!

– Это виски я бы вам брать не советовал. Тем более что это пиво.

– Ну и что, что хлеб с плесенью? Сыра ещё купил, винишка итальянского за семьсот рубликов и нормально!

– Вы меня так выбесили, что даже штрих-код не считывается!

– Чилийское вино и доширак… Семечек не желаете для комплекта?

– Уберите телефон, ручками надо платить, ручками! Совсем уже руками работать разучились!

– Бабка, сколько можно мелочь считать?! Кто-нибудь, купите бабушке курвуазье!

– Кассиров мало, потому что рождаемость низкая! Рожайте больше – кассиров будет хватать!

– Орать не надо! Я сказала, орать не надо!!! Это я не вам, а себе.

Иллюстрация: Виктор Балабас

Опубликовано в №146 от 12.08.2021