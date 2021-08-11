Нос закрой свой!

Новые остроумные фразы работников торговли.
– Я щас позову охранника, он вам всё ПРАВИЛЬНО отобъёт!
– Ценники все свежие, смотрите внимательно!
– Да вы на моём месте весь день поорите за такие деньги, а потом возмущайтесь!
– Ты тут не на шопинге, а в «Семёрочке»! Тут у нас кабинок нету огурцы примерять!
– Чек на туалетную бумагу возьмите, дома в туалете сядете и всё спокойно проверите!
– Закройте ларь с мороженым и пасть!
– Что-то подсказать? Дверь вон там.
– Серьёзно, дед, безнал? Что, прям сберкнижку приложишь?
– Мущина, я не обзываю, а просто назвала вас «мущина». Если это оскорбление, то извините, дамочка.
– Женщина, покажите свою куриную грудь неоплаченную!
– Ничего охранник тебя не держит! От сумки отпустись и иди куда хочешь!
– Покупайте не мясо, а рыбу с фосфором, раз у вас ума нету!
– По нашей карте двадцать, без карты семьдесят, что вам всем непонятно-то?! Почему мне одной это понятно?!
– Жёлтый ценник – это не акция, а просто давно висит!
– Я вам ещё не хамила! Хотите узнать, как хамят, встаньте в очередь!
– Это виски я бы вам брать не советовал. Тем более что это пиво.
– Ну и что, что хлеб с плесенью? Сыра ещё купил, винишка итальянского за семьсот рубликов и нормально!
– Вы меня так выбесили, что даже штрих-код не считывается!
– Чилийское вино и доширак… Семечек не желаете для комплекта?
– Уберите телефон, ручками надо платить, ручками! Совсем уже руками работать разучились!
– Бабка, сколько можно мелочь считать?! Кто-нибудь, купите бабушке курвуазье!
– Кассиров мало, потому что рождаемость низкая! Рожайте больше – кассиров будет хватать!
– Орать не надо! Я сказала, орать не надо!!! Это я не вам, а себе.
- Опубликовано в №146 от 12.08.2021
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"Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно
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