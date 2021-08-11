Основатель Фонда памяти группы Дятлова скончался после заболевания коронавирусом

Юрий Кунцевич основал Фонд памяти группы Дятлова в 2001 году и возглавлял его все 20 лет работы. Фото: Алексей Кунилов.

На 71-м году жизни в Екатеринбурге умер основатель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. По предварительной информации, у него обнаружили коронавирус.

На странице Юрия Кунцевича "ВКонтакте" появился пост со ссылкой на материал KP.ru о кончине основателя фонда. Ссылаясь на Наталью Варсегову, которая лично знала Юрия Кунцевича, издание сообщает, что 1 августа активист поехал в традиционную экспедицию на перевал Дятлова. Во время похода он начал жаловаться на больное колено, а по возвращению в уральскую столицу он обратился в больницу, где у него обнаружили COVID-19.

По предварительным данным, у него было поражено около 40% лёгких. Во вторник, 10 августа, родственники и друзья Юрия Кунцевича сообщали, что активист идёт на поправку, однако утром 11 августа он умер.

Юрий Кунцевич основал Фонд памяти группы Дятлова в 2001 году и возглавлял его все 20 лет работы. На протяжении этого времени активист собирал документы и информацию о том, что на самом деле произошло с туристической группой Игоря Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года, ежегодно организовывал мероприятия, посвящённые расследованию трагической гибели дятловцев.

Причина гибели группы Дятлова до сих пор не установлена - существует около ста версий, от природных и криминальных до техногенных и мистических. В феврале 2019 года, спустя 60 лет после трагедии, Генпрокуратура объявила о проверке по делу дятловцев. 11 июля была названа причина гибели девяти человек. Прокуратура считает, что группа погибла в результате схода лавины.

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