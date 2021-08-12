Доброе утро, дорогие читатели!
Свердловских безработных лишают сна: областные службы занятости нашли иезуитский способ для улучшения статистики.
В Екатеринбурге средства, сэкономленные на праздновании Дня города, потратят на реконструкцию кинотеатра «Знамя». Речь идёт о 25 млн рублей.
Из-за уральской жары комаров стало меньше, а мух – больше.
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».