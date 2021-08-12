Названа "звезда", которая выступит на фестивале рыжих в Нижнем Тагиле

Снимки принимаются в семи номинациях. Фото: организаторы мероприятия.

В Нижнем Тагиле стартовал сбор заявок на участие в VI Фестивале рыжих. В этом году праздник состоится 4 сентября в онлайн-формате.

Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, "участников и зрителей яркого шоу ждут сюрпризы". В частности, в рамках мероприятия для тагильчан выступит музыкант, композитор, автор-исполнитель и бывший участник группы N.E.V.A. Кирилл Нечаев. На запись онлайн-трансляции с уральской "звездой" будут приглашены победители фотоконкурса.

Снимки можно представить в семи категориях: «Король и королева рыжих», «Рыжий питомец», «Рыжий косплей», «Рыжий ребёнок» (0-12 лет), «Рыжий подросток» (12-18 лет), «Пушистый» косплей» (образ для домашнего питомца) и «Самое яркое воспоминание с прошлых фестивалей рыжих». Фотографии отправлять сюда. Задать интересующие вас вопросы можно по телефону 8 (800) 30-22-765.