«На курорте – круглый год!»: как минеральная вода обеспечивает работой камышловских сельчан

Лариса Разливинских (на снимке – впереди) работает в санатории «Обуховский» уже два десятилетия Фото: Галина Соколова

Уральцы традиционно используют природные ресурсы для развития экономики. Руды чёрных и цветных металлов три века дают людям работу, а краю – процветание. В селе Обуховское под Камышловом своё богатство – месторождение сернисто-железистой минеральной воды. Вода, имеющая безупречную лечебную репутацию, играет не последнюю роль в формировании рынка труда в сёлах и деревнях Камышловского муниципального района.

Качают и разливают

В состав Обуховского сельского поселения входят 14 сёл и деревень, где проживают 5011 человек. В приоритете здесь всегда было аграрное производство. Однако объёмы сельхозпродукции за последние 10 лет существенно снизились, а экономика предприятий, за исключением АО «Свинокомплекс «Уральский», оставляет желать лучшего.

На этом фоне всё большее значение приобретает другой традиционный профиль обуховского бизнеса – розлив минеральной воды. Минералкой в промышленных масштабах здесь занимаются с 1973 года. Промышленные объекты невелики (на самом крупном заводе трудятся 75 человек), но от их деятельности напрямую зависит благополучие сельского поселения. Предприниматели обеспечивают работой людей и вносят вклад в бюджет муниципалитета. Кроме полагающегося 1 процента от налога на доходы физических лиц, в сельскую казну поступает земельный налог. Также предприятия оказывают спонсорскую помощь. Например, в прошлом году торговый дом «Уралстар-Трейд» выделил средства на ремонт участков дороги в селе Обуховское на улицах Школьной и Мира.

– На нашей территории работают шесть предприятий: качают воду из скважин, разливают и продают. Там работают 167 человек. Ещё один крупный работодатель – санаторий, где приём минеральной воды является основным лечебным фактором. Из 450 сотрудников каждый пятый – наш сельский житель. Хорошо, что трудоустраиваются там в основном женщины, ведь им особенно сложно найти работу, – рассказывает глава Обуховского сельского поселения Владимир Верхорубов.

В женских руках

Поутру к воротам санатория «Обуховский» спешат сотни сотрудников. Многие из них приезжают на велосипедах или приходят пешком из ближайших селений – по привычной дорожке, ведущей через лес. Из числа сельских жителей в здравнице сформированы целые подразделения.

– Все сотрудники спортивно-оздоровительного комплекса – местные жители, – говорит его руководитель Лариса Разливинских. – Мы дорожим своей работой, стараемся привнести что-то новое. Например, я недавно окончила в Екатеринбурге школу инструкторов по скандинавской ходьбе и теперь занимаюсь ею с отдыхающими. Получаю от работы только положительные эмоции, а дорога от санатория до дома – настоящее приключение. За 20 лет, что я езжу по ней на велосипеде, не раз встречала и бобровые семьи, и ондатр. В общем, на курорте мы – круглый год!

Почти все врачи санатория – жители Камышлова, но в числе среднего медперсонала есть и сельчане.

– Сюда со всей округи на работу ездят выпускники сухоложского филиала Свердловского областного медицинского колледжа. Выбор у нас невелик – камышловская горбольница или санаторий. Здесь зарплата выше и условия труда лучше, поэтому каждый считает трудоустройство в здравнице большой удачей, – признаётся жительница деревни Шипицына Елена Шевелёва, работающая медсестрой в поликлинике санатория «Обуховский».

В учреждении востребованы не только профессии медицинского профиля. Рабочие руки нужны, чтобы поддерживать порядок в жилых корпусах и на территории, практически всегда открыты вакансии на пищеблоке. Зарплаты у поваров начинаются с 26 тысяч рублей, у горничных – с 21 тысячи, у грузчиков – с 18 тысяч. Берут не всех. Кроме профессиональных умений, кандидат должен обладать доброжелательным характером.

Флорой здесь занимаются в основном сезонные рабочие, но есть среди садовников и постоянные сотрудники. Например, цветовод-озеленитель Марина Соловьёва летом отвечает за кронирование деревьев и кустарников, а в холода ухаживает за растениями зимнего сада.

– У меня высшее образование по специальности «ландшафтный дизайнер», но работу в Камышлове найти не смогла. Хорошо, что у нас есть санаторий, обеспечивающий тысячи людей здоровьем, а нас – работой, – считает Марина Соловьёва.

Елена Шевелёва довольна, что, живя в крошечной деревне Шипицина, она смогла найти работу недалеко от дома Фото: Галина Соколова

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Источники региона В Свердловской области пять крупных источников минеральной воды – в Камышловском, Тавдинском, Талицком и Нижнесергинском районах, а также рядом с посёлком Пышма.

У санатория огромная территория, поэтому Марина Соловьёва без работы не остаётся Фото: Галина Соколова

При приёме на работу кандидаты проходят тест на доброжелательность. Марине Соловьёвой он дался без труда Фото: Галина Соколова

Глава Обуховского сельского поселения Владимир Верхорубов расстраивается, что его муниципалитет не имеет возможности участвовать в госпрограммах Фото: Андрей Зайков