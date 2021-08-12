Для деревни Универсиады в Екатеринбурге построят котельную стоимостью более 800 миллионов рублей

Новая котельная может стать самой крупной ы Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге построят котельную, стоимостью более 800 миллионов рублей. Она будет обеспечивать теплом деревню Универсиады и спортивные объекты. Завершить её строительство планируют до конца 2021 года.

Мощность объекта будет составлять 120 МВт, но проект предполагает увеличение до 300 МВт. В перспективе котельная может стать самой крупной в Екатеринбурге. В добавок к ней ещё построят два километра магистральной теплосети.

"Водогрейная котельная будет оснащена тремя котлами по 40 МВт каждый. Её мощности хватит, чтобы обогреть жилой район, сопоставимый с Академическим. На первом этапе энергетики обеспечат теплом спортивные объекты и общежития деревни Универсиады, в перспективе - весь Новокольцовский район, который планируется построить к 2035 году", - говорится в сообщении пресс-службы компании "Т плюс", которая занимается строительством объекта.

Проект обошёлся в сумму, более 800 миллионов рублей. Сейчас идёт заливка фундамента, к концу месяца начнётся монтаж металлоконструкций основного корпуса. Завершить весь комплекс работ планируют до конца 2021 года.

Напомним, строительство деревни Универсиады уже идёт. После завершения игр, построенные объекты передадут учащимся УрФУ - здесь будет студенческий капмус. В него будут входить общежития, медиацентр и спортивная инфраструктура. Микрорайон с городом свяжет дорога, которую построят за 691,5 миллиона рублей. По ней пустят трамвайную ветку. Она пройдёт от кольца на ул. Юлиуса Фучика по улицам Щербакова, Лыжников, Варшавской, Новокольцовской и Александровскому бульвару.

Универсиада пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.