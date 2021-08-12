Журнал National Geographic номинировал "Красную линию" Екатеринбурга на звание "Сокровище России"

Длина "линии" составляет 6,5 км. Фото: Павел Ворожцов.

"Красная линия" в Екатеринбурге стала кандидатом на звание "Сокровище России" в номинации "Туристическая тропа" журнала National Geographic Traveler. Онлайн-голосование проводится до 10 октября.

Принять участие в голосовании может любой желающий на сайте National Geographic Traveler. Результаты будут опубликованы на сайте журнала и в его печатной версии.

Этот конкурс, по словам организаторов, не только призван определить главные достопримечательности России, но и указать людям на новые туристические точки в стране.

Как отмечается на сайте администрации Екатеринбурга, турмаршрут "Красная линия" - это народный проект, в реализации которого приняли участие около 11 тыс. человек. Именно эти люди определили достопримечательности, через которые пройдёт "Красная линия".

Длина "линии" составляет 6,5 км, а самые интересные достопримечательности отмечены специальными номерами – всего 35 объектов. В 2020 году маршрут линии немного изменили из-за реконструкции набережной Исети. В нынешнем году "Красная линия" обновила логотип и сайт.

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