В выходные в 17 свердловских муниципалитетах пройдут ярмарки

На прилавках появятся продовольственные и непродовольственные товары. Фото: Владимир Мартьянов.

Жителей Свердловской области вновь приглашают на ярмарки. В эти выходные торговые ряды будут развёрнуты в 17 муниципалитетах региона. Только на одной площадке пройдёт школьный базар.

Чтобы выяснить, в каких городах Среднего Урала в ближайшие выходные пройдут ярмарки, "Областная газета" вновь ознакомилась с планом проведения подобных мероприятий. Он размещён на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

В этот раз список выглядит следующим образом:

Армиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (14 августа с 9:00 до 18:00);

(ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (14 августа с 9:00 до 18:00); Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки (ежедневно с 8:00 до 22:00);

(Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки (ежедневно с 8:00 до 22:00); Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно, кроме понедельников, с 9:00 до 16:00);

(ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно, кроме понедельников, с 9:00 до 16:00); Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная ярмарка "Дачный сезон" (14 и 15 августа);

(ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная ярмарка "Дачный сезон" (14 и 15 августа); посёлок Лёвиха (у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" (до 31 октября с 9:00 до 17:00) и "Школьная ярмарка" у дома № 12 ул. Куйбышева (14 августа с 9:00 до 17:00);

(у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" (до 31 октября с 9:00 до 17:00) и "Школьная ярмарка" у дома № 12 ул. Куйбышева (14 августа с 9:00 до 17:00); Кировград (ул. Свердлова, 40) – сельскохозяйственная ярмарка "С дачи на ярмарку" (до 3 октября);

(ул. Свердлова, 40) – сельскохозяйственная ярмарка "С дачи на ярмарку" (до 3 октября); Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (ежедневно, кроме понедельников), а также на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября);

(ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (ежедневно, кроме понедельников), а также на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября); Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (14 августа);

(площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (14 августа); Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь);

(ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь); Кушва (земельный участок по ул. Союзов и по ул. Станционной) – универсальная ярмарка (до 29 августа);

(земельный участок по ул. Союзов и по ул. Станционной) – универсальная ярмарка (до 29 августа); Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (14 и 15 августа с 9:00 до 17:00);

(ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (14 и 15 августа с 9:00 до 17:00); Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (15 августа);

(пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (15 августа); посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" (14 и 15 августа);

(ул. Молодёжная, в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" (14 и 15 августа); Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (14 августа с 9:00 до 18:00);

(ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (14 августа с 9:00 до 18:00); село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (15 августа с 11:00 до 15:00);

(между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (15 августа с 11:00 до 15:00); Ревда (у дома №35 по ул. Мира) – универсальная ярмарка "Лето 2021" (14 и 15 августа с 8:00 до 17:00);

(у дома №35 по ул. Мира) – универсальная ярмарка "Лето 2021" (14 и 15 августа с 8:00 до 17:00); Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Добавим, не все ярмарки проходят строго по графику.

Ранее "Областная газета" сообщала о фестивале народных промыслов "Город мастеров", который состоялся в Ирбите. Участниками мероприятия стали рукодельницы и ремесленники со всей Свердловской области, а также из других регионов и даже республик. "ОГ" обошла самые оригинальные прилавки и… чуть не попалась на удочку актёров местного театра.

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