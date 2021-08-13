Губернатор Свердловской области решил пополнить бюджет за счёт конопли

Всероссийский день поля проходит в свердловском селе Кадниково с 12 по 14 августа. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области рассказал о новом способе пополнить бюджет региона. Речь идёт о выращивании технической конопли.

"Ищу новые способы пополнить бюджет области. Думаю, пришла пора выращивать коноплю...", - заявил Евгений Куйвашев на личной странице в Instagram. При этом глава региона сразу уточнил, что он говорит о технической конопле, которую ему показали на Всероссийском дне поля.

Из такой конопли можно делать много полезных вещей, в том числе одежду. "И мы действительно попробуем ее выращивать", - подытожил губернатор.

Всероссийский день поля проходит в свердловском селе Кадниково с 12 по 14 августа. Подробности о мероприятии читайте в субботнем номере "Областной газеты".

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