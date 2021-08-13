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13 августа 2021, 12:27

Владимир Путин поздравил Российскую телерадиовещательную сеть с 20-летием

Телестудия

РТРС была создана ровно 13 августа 2001 года. Фото: Алексей Кунилов.

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Государственной компании "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" с юбилеем. РТРС была создана ровно 20 лет назад - 13 августа 2001 года.

Глава государства заявил, что РТРС имеет репутацию надёжного, современного и социально ответственного предприятия связи.

"Благодаря вашей компетентности, развитию профессиональных традиций и стремлению осваивать новые возможности в России создана крупнейшая в мире цифровая телесеть. Реализация этого масштабного, важного проекта позволила жителям нашей страны пользоваться двадцатью федеральными телеканалами и широкой сетью региональных программ", - говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Президент выразил уверенность, что Российская телерадиовещательная сеть будет и дальше успешно решать поставленные задачи и эффективно трудиться. Он пожелал коллективу и ветеранам госкомпании успехов.

Напомним, что накануне юбилея РТРС директор Свердловского филиала РТРС Сергей Павлов и исполняющий обязанности главы регионального министерства цифрового развития и связи Юрий Гущин рассказали журналистам о планах развития цифровой сети телерадиовещания на Среднем Урале и о будущем использования объектов цифровой инфраструктуры органами госвласти.

Кстати

Свердловский филиал РТРС создан 31 декабря 2001 года на базе Свердловского радиотелецентра - одного из старейших в стране. Сегодня филиал располагает 138 передатчиками ТВ-сигнала и радиопередатчиками, а также 33 крупными антенно-мачтовыми сооружениями, включая 187-метровую телевышку в Екатеринбурге и 150-метровую в Нижнем Тагиле. 

За последние два года для обеспечения устойчивого цифрового ТВ- и радиовещания в регионе построены ещё четыре телевышки: 30-метровая в Верхних Сергах, 75-метровая в Первоуральске, 100-метровая в Ивделе и 120-метровая в Каменске-Уральском. На 2019 год было запланировано строительство новой (высотой более 200 метров) телебашни в Екатеринбурге, однако реализация этого проекта затормозилась в связи с нерешённостью вопроса о выборе места для её размещения.

Областная газета Свердловской области

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