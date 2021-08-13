Владимир Путин поздравил Российскую телерадиовещательную сеть с 20-летием

РТРС была создана ровно 13 августа 2001 года. Фото: Алексей Кунилов.

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Государственной компании "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" с юбилеем. РТРС была создана ровно 20 лет назад - 13 августа 2001 года.

Глава государства заявил, что РТРС имеет репутацию надёжного, современного и социально ответственного предприятия связи.

"Благодаря вашей компетентности, развитию профессиональных традиций и стремлению осваивать новые возможности в России создана крупнейшая в мире цифровая телесеть. Реализация этого масштабного, важного проекта позволила жителям нашей страны пользоваться двадцатью федеральными телеканалами и широкой сетью региональных программ", - говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Президент выразил уверенность, что Российская телерадиовещательная сеть будет и дальше успешно решать поставленные задачи и эффективно трудиться. Он пожелал коллективу и ветеранам госкомпании успехов.

Напомним, что накануне юбилея РТРС директор Свердловского филиала РТРС Сергей Павлов и исполняющий обязанности главы регионального министерства цифрового развития и связи Юрий Гущин рассказали журналистам о планах развития цифровой сети телерадиовещания на Среднем Урале и о будущем использования объектов цифровой инфраструктуры органами госвласти.