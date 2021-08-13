Лето в Свердловской области задержится на неделю

Прощаться с летом жителям Свердловской области не придётся. Теплая погода задержится в регионе, как минимум, до конца следующей недели.
Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. По данным синоптиков, после относительно прохладного периода на Средний Урал вновь придет тепло.
"Пришедший с севера антициклон в своей западной части уже пополняется теплым воздухом южных морей и Ближнего Востока. Погода предстоящих выходных дней на Урале ожидается теплой, на 2-4° теплее нормы, и без существенных осадков", - отмечает главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
Также известно, что в период с 16 по 20 августа по ночам будет +10...+16ºС, в дневные часы - до +22...+27ºС. В северных районах Свердловской области на 3-4 градуса прохладнее.
Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловскую область вернётся жара до +31°C.
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