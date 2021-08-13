Меладзе, Лорак и Агутин поздравили Екатеринбург с 298-летием

День города пройдёт 14 августа в онлайн-формате. Телемарафон будет проходить с 11:00 до 22:20. Фото: Галина Соловьёва.

Уже завтра, 14 августа, в Екатеринбурге пройдёт День города. С этим праздником жителей уральской столицы поздравили звёзды эстрады - Ани Лорак, Валерий Меладзе, Леонид Агутин.

Их видеопоздравления на своей странице в Instagram разместил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"От всей души поздравляю екатеринбуржцев с Днём города. Желаю всем вам, друзья, крепкого здоровья, удачи, мира, любви. А Екатеринбургу - процветания", - сказал Валерий Меладзе. В свою очередь, Ани Лорак пожелала горожанам быть любимыми, здоровыми и счастливыми.

Самое долгое выступление было у Леонида Агутина: "Дорогие екатеринбуржцы, жители славного, легендарного, неповторимого и любимого города, поздравляю вас с Днём Екатеринбурга. Будьте, пожалуйста, счастливы, удачливы, здоровы. Пусть ваши мечты сбываются. Давайте встречаться часто и радовать друг друга общением. До встречи, и ещё раз с Днём города".

Как рассказали в пресс-службе мэрии, горожан также поздравил весь состав команды ФК "Урал", рок-музыкант Сергей Галанин, актёр-пародист Андрей Баринов и другие. Если вы тоже хотите поздравить земляков, запишите видеоролик и выложите его в соцсетях с хэштегом #ЕКАТЕРИНБУРГУ298.

Ранее "Областная газета" писала, что на День города Екатеринбург останется без салюта и приглашённых звёзд.

Напомним, День города пройдёт 14 августа в онлайн-формате. Телемарафон будет проходить с 11:00 до 22:20. Зрители смогут увидеть традиционную "Городскую свадьбу", финал конкурса "Мисс Екатеринбург-2021", фестиваль танцующих людей DANCЕКБ, а также III Евразийский фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера", который откроется в честь Дня города на Площади 1905 года.

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