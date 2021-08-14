Тяжёлая судьба тагильского художника, Всероссийский день поля и проблема цифровизации региона – самое интересное в номере «Областной газеты» от 14 августа 2021 года

Доброе утро, дорогие читатели!

В екатеринбургском Доме художника открылась выставка к 100-летию со дня рождения художника Михаила Дистергефта. Человек уникальной судьбы, главный художник Нижнего Тагила оставил в наследие замечательные работы.

Впервые в Свердловской области проходит Всероссийский день поля. В селе Кадниково (Сысертский район) идёт выставка лучших достижений отечественного земледелия и сельхозтехники.

Свердловская область вошла в 14 отстающих регионов России по цифровой зрелости. Как мы оказались в аутсайдерах?