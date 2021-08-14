Доброе утро, дорогие читатели!
В екатеринбургском Доме художника открылась выставка к 100-летию со дня рождения художника Михаила Дистергефта. Человек уникальной судьбы, главный художник Нижнего Тагила оставил в наследие замечательные работы.
Впервые в Свердловской области проходит Всероссийский день поля. В селе Кадниково (Сысертский район) идёт выставка лучших достижений отечественного земледелия и сельхозтехники.
Свердловская область вошла в 14 отстающих регионов России по цифровой зрелости. Как мы оказались в аутсайдерах?
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».