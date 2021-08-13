В Екатеринбурге закрывается Телевизионное Агентство Урала после 27 лет работы

1 сентября 2021 года ТАУ отметит своё 27-летие и закроется. Фото: скриншот со страницы основателя ТАУ в Facebook.

Ведущий новостной программы "Девять с половиной" заявил о закрытии Телевизионного агентства Урала - ТАУ. Причиной закрытия стала нехватка средств.

По словам гендиректора и основателя Телевизионного Агентства Урала, 1 сентября 2021 года ТАУ отметит своё 27-летие и закроется.

"Проблемы, как у большинства российских средств массовой информации, у нас были уже очень давно, много лет, до сих пор как-то и что-то удавалось заткнуть и решить, но теперь всё… Деньги закончились бесповоротно и взять их уже больше негде", - говорится в сообщении на странице ведущего новостей "Девять с половиной" в Facebook.

Он подчеркнул, что пандемия коронавируса добила агентство окончательно. Руководство ТАУ пыталось просить федеральные субсидии на поддержку электронных средств массовой информации, однако государство отказало, сославшись на то, что Телевизионное Агентство Урала является информационным агентством, которые не попадают под категорию электронных СМИ.

В конце поста основатель ТАУ поблагодарил коллег и зрителей, которые смотрели "Девять с половиной" на протяжении почти 30 лет.

"Неприятно, конечно, но, значит, пришло наше время… 27 лет для маленькой телекомпании - всё-таки очень большой срок. Большое спасибо всем кто нас всё это время смотрел и помогал нам делать новости!", - сказал ведущий.