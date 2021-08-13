ФАС проверяет крупнейшие торговые сети на фоне обращений о росте цен

Ревизии проходят в «Пятёрочке», «Перекрёстке», «Карусели», «Ленте» и «Магните». Фото: Алексей Кунилов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит внеплановые антикартельные проверки сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». Рейды проводятся в связи с многочисленными обращениями граждан о росте цен на продукты.

Как пояснили в пресс-службе ФАС, проверки призваны не допустить необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров. Торговые сети проверят на предмет антиконкурентного сговора, следствием которого может явиться рост и поддержание завышенных цен.

В случае наличия сговора против конкурентов, ритейлерам может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. В ведомстве отметили, что оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года составил более 4 триллионов рублей. Таким образом, штраф для сетей может превысить 600 миллиардов рублей.

ФАС в своём telegram-канале сообщает, что АО «Тандер» (управляющая компания торговой сети «Магнит») препятствует проведению объявленной ранее проверки. В ведомстве рассказали, что охранники отказались пропускать сотрудников ФАС в бизнес-центр, мотивируя это тем, что сотрудников «Магнита» нет на рабочих местах. Где снято видео, не говорится.

Как писала «Областная газета», этим летом рекорды по дороговизне бьют обычные овощи из так называемого «борщевого набора» – морковь, свёкла, капуста, лук, картофель. Даже Президента России Владимира Путина на недавней прямой линии спросили, почему бананы из Эквадора по стоимости стали дешевле моркови. В Свердловской области проблема усугубилась тем, что урожай овощей в значительной степени пострадал от засухи. О том, почему произошёл резкий рост цен на продукты, читайте в материале «ОГ».