На Среднем Урале восстановили ещё одно воинское захоронение

Уральцы возложили цветы к обновлённому памятнику воинам, погибшим в эвакогоспитале Кировграда. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На городском кладбище Кировграда открыли реконструированный мемориал воинам, умершим в эвакуационном госпитале во время Великой Отечественной войны. В братской могиле были захоронены 13 советских солдат.

Эвакогоспиталь работал в Кировграде в 1941–1943 годах. Памятник погибшим в нём воинам был установлен в центре города в 1965 году, но через 10 лет его перенесли на территорию кладбища, на место воинского захоронения. Здесь, конечно, регулярно проводили косметический ремонт, но со временем мемориалу потребовалась серьёзная реконструкция. На это из областного и федерального бюджетов были выделены суммарно 1,4 млн рублей.

Работы стартовали в мае. На воинском захоронении установили мраморную плиту с именами погибших, отреставрировали памятник и ограждение, а на прилегающей территории уложили тротуарную плитку и поставили скамейки, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Сегодня в регионе насчитывается более 50 массовых и одиночных захоронений времён Второй мировой войны. Все они должны быть приведены в порядок к 2025 году, подчеркнул вчера в ходе торжественного открытия мемориала министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, в прошлом году на Среднем Урале благоустроили 12 воинских захоронений. Как рассказывала ранее «Облгазета», на текущий год запланировано обновление ещё 18 мемориалов в девяти муниципалитетах. В некоторых из них, например, в Нижнем Тагиле, Ирбите и Верхотурье, работы уже завершены.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».