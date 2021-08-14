В Екатеринбурге молодожёны выиграли квартиру по случаю Дня города

Молодая семья получит в распоряжение квартиру в новом жилом комплексе. Пресс-служба администрации Екатеринбурга

В День города в Екатеринбурге состоялась традиционная Городская свадьба. Сегодня, 14 августа, в торжественной обстановке в столице Урала прошло бракосочетание 16-ти пар, одна из которых выиграла квартиру.

«Городская свадьба» во второй раз прошла в онлайн-режиме. Причиной тому стали введённые из-за пандемии ограничения. Как рассказали в пресс-службе мэрии, были организованы прямые включения из семи районных отделов ЗАГС, где сочетались браком те, кто решил писать свою семейную историю со Дня города. Молодожёнов поздравил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Любви нужна ежедневная поддержка, чтобы она могла делать вас по-настоящему счастливыми. Я желаю вам всегда помнить об этом. Берегите друг друга, старайтесь понимать и прощать. Пусть союз ваш будет крепким и долгим, пусть ваш дом будет наполнен уютом и теплом», – сказал градоначальник.

Среди молодых пар разыграли квартиру. Право вытянуть счастливый билет из лототрона с карточками, на которых написаны имена молодожёнов, получил юный житель уральской столицы, лауреат и обладатель Гран-при Всероссийских и международных конкурсов Илья Крупин.

В этом году счастливыми обладателями квартиры стали Анастасия и Никита Голиковы из Октябрьского района. Они получат в собственность однокомнатную квартиру в жилом комплексе «Янтарная долина – 3», на улице Крауля, 170. Здание было построено в 2020 году.

Как писала «Областная газета», сегодня, 14 августа, Екатеринбург празднует 298-й День города. В этом году торжества проходят по большей части в онлайн-формате, фейерверка и массовых гуляний не будет, но не обойдётся и без мероприятий с присутствием зрителей. Подробности читайте в материале «ОГ».