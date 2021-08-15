"Мисс Екатеринбург-2021" стала 19-летняя Виолетта Сараева

Виолетте Сараевой 19 лет. Фото: с сайта конкурса "Мисс Екатеринбург-2021".

В Екатеринбурге выбрали главную красавицу города. Ей стала 19-летняя Виолетта Сараева.

Торжество прошло на крыше ТЦ "Пассаж". Члены жюри выбрали Виолетту Сараеву. Корону победительница получила из рук главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

"Мисс зрительских симпатий" стала Анна Кулиш. Титул первой вице-мисс достался Дарье Овчинниковой, второй вице-мисс стала Василиса Новосёлова.

В финале участвовали 16 девушек: Юлия Корбут, Валерия Станкевич, Юлия Сысоева, Анастасия Лапшина, Василиса Новосёлова, Александра Шильцина, Виктория Камильянова, Анастасия Графчикова, Анастасия Черных, Александра Албычева, Виолетта Сараева, Александра Кузнецова, Ирина Птухина, Анастасия Арнаутова, Анна Кулиш и Дарья Овчинникова.

Финал конкурса "Мисс Екатеринбург-2021" традиционно прошёл в День города. Из-за роста числа заболевших коронавирусом, церемонию награждения провели онлайн. За несколько дней до финала состоялся закрытый показ конкурсных выходов участниц перед членами жюри. Он включал дефиле-визитку, танцевально-поэтический микс "О любви", самопрезентацию-интервью, а также девушки отвечали на вопросы жюри и гостей показа. Из этих показов были составлены видеоролики, на их основании конкурсная комиссия приняла окончательное решение.

Напомним, сам День города также прошёл онлайн. Екатеринбуржцев с праздником поздравили звёзды российской эстрады. В этот день традиционно прошла "Городская свадьба", где молодая семья Голиковых выиграла квартиру.