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15 августа 2021, 11:13

Прокуратура проводит проверку из-за сноса бывшего памятника архитектуры в Екатеринбурге

Здание на Мельникова, 14

Здание начали сносить прямо в День города. Фото: Валентин Тетерин

Прокуратура заинтересовалась сносом бывшего памятника архитектуры конца XIX — начала XX века в Екатеринбурге. Ведомство проведёт проверку и выяснит законность производимых действий.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Прокуратура запросила в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, Администрации Екатеринбурга сведения по указанному зданию", - рассказали в ведомстве.

Также ведомство даст оценку соблюдению федерального законодательства, в том числе законности проведения работ по демонтажу здания.

Напомним, накануне вЕкатеринбурге начался снос особняка конца XIX — начала XX века, который располагался по адресу ул. Мельникова, 14. До 2015 года особняк на Мельникова, 14 значился как объект культурного наследия и не подлежал сносу. В декабре 2015 года по заключению экспертизы, проведённой по заказу министерства управления госимуществом Свердловской области, здание было исключено из Реестра памятников архитектуры.

Областная газета Свердловской области

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