Военнослужащих, погибших при крушении Бе-200 в Турции, наградили посмертно орденом Мужества

Владимир Путин подписал соответствующий указ. Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин подписал указ о награждении военнослужащих, погибших при крушении самолёта Бе-200, орденами Мужества. В происшествии погибло пять россиян.

Подписанный документ опубликован на сайте Кремля.

Ордена им присвоили "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике", сказано в указе.

В списке числятся:

Владислав Беркутов – подполковник,

– подполковник, Вадим Карасев – подполковника,

– подполковника, Евгений Кузнецов – подполковника,

– подполковника, Николай Омельченко – старший лейтенант,

– старший лейтенант, Юрий Чубаров– старший сержант.

Напомним, накануне на юго-востоке Турции в Кахраманмараше потерпел крушение самолёт Бе-200, который был арендован у России управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров. На борту находили пять российских военнослужащих, все они погибли. Владимир Путин выразил соболезнования их родным и близким.