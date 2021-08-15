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15 августа 2021, 15:18

Военнослужащих, погибших при крушении Бе-200 в Турции, наградили посмертно орденом Мужества

Владимир Путин

Владимир Путин подписал соответствующий указ. Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин подписал указ о награждении военнослужащих, погибших при крушении самолёта Бе-200, орденами Мужества. В происшествии погибло пять россиян.

Подписанный документ опубликован на сайте Кремля.

Ордена им присвоили "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике", сказано в указе.

В списке числятся:

  • Владислав Беркутов – подполковник,
  • Вадим Карасев – подполковника,
  • Евгений Кузнецов – подполковника,
  • Николай Омельченко – старший лейтенант, 
  • Юрий Чубаров– старший сержант.

Напомним, накануне на юго-востоке Турции в Кахраманмараше потерпел крушение самолёт Бе-200, который был арендован у России управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров. На борту находили пять российских военнослужащих, все они погибли. Владимир Путин выразил соболезнования их родным и близким.

Фото: скрин документа

Областная газета Свердловской области

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