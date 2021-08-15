Военнослужащих, погибших при крушении Бе-200 в Турции, наградили посмертно орденом Мужества

Владимир Путин подписал указ о награждении военнослужащих, погибших при крушении самолёта Бе-200, орденами Мужества. В происшествии погибло пять россиян.
Подписанный документ опубликован на сайте Кремля.
Ордена им присвоили "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике", сказано в указе.
В списке числятся:
- Владислав Беркутов – подполковник,
- Вадим Карасев – подполковника,
- Евгений Кузнецов – подполковника,
- Николай Омельченко – старший лейтенант,
- Юрий Чубаров– старший сержант.
Напомним, накануне на юго-востоке Турции в Кахраманмараше потерпел крушение самолёт Бе-200, который был арендован у России управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров. На борту находили пять российских военнослужащих, все они погибли. Владимир Путин выразил соболезнования их родным и близким.