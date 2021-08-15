СКР Свердловской области отблагодарили мальчика, который спас троих детей из пожара

Управление Следственного комитета России по Свердловской области отблагодарили юношу за то, что он спас семерых детей от пожара. Трёх он вывел из горящего дома, ещё четверых - из соседнего здания, на которое мог перекинуться огонь.
Следователи вручили Сергею Тетеревкову благодарственное письмо руководителя СУ СКР по Свердловской области и сувенирную продукцию с символикой ведомства. Также следователи направили в центральный аппарат СКР ходатайство о награждении юноши ведомственной наградой Следственного комитета.
Напомним, инцидент произошёл 1 августа. Житель села Чатлык Красноуфимского округа Серёжа Тетеревков стал свидетелем утреннего пожара. Так как дверь и крыша были объяты огнём, он проник в дом через окно и вытащил троих спящих детей. Затем он увидел, что пламя может перекинуться на соседний дом, и пошёл туда. На стук ему никто не ответил, поэтому он проник в жилище и обнаружил ещё четверых спящих детей. Он разбудил их и вывел на улицу.
В настоящее время его ГУ МЧС России по Свердловской области также рассматривает вопрос о представлении Сергея к награде МЧС России.