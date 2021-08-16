Ситуация в Кабуле: всё, что известно к этому часу

Сегодня формирования "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул. Коротко о главном.

Вечером в воскресенье боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли в Кабул без боя.

Они заняли оставленные правительственными силами государственные учреждения.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Боевики заявили, что контролируют 11 из 15 районов Кабула. Позже был установлен контроль над всеми регионами.

Также по данным ТАСС, заседание Совета Безопасности ООН по Афганистану состоится 16 августа утром. Кроме того, с понедельника спецпредставитель Президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД планирует наладить контакт по телефону с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ). Предполагается обсудить обеспечение внешней охраны и безопасности посольства.

Спецпредставитель выразил уверенность в том, что с будущим руководством Афганистана у России будут дружественные отношения. Однако с признанием нового режима РФ спешить не планирует.