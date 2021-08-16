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Общество
16 августа 2021, 10:35

В Свердловской области более 212 тысяч жителей не могут выехать за границу из-за долгов

Люди в аэропорту

Им ограничили право выезда заграницу из-за долгов. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области с начала 2021 года судебные приставы ограничили в праве выезда за границу более 212 тысяч жителей региона. Каждый из них имеет долги.

Это число на 67 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Временные ограничения применяются в том случае, если человек накопил задолженность свыше 30 тысяч рублей по исполнительным документам. Если же должник не начинает гасить задолженность в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение могут ввести при наличии долга свыше 10 тысяч рублей.

С начала 2021 года судебные приставы взыскали со свердловчан более трёх миллиардов рублей по различным категориям, в том числе по алиментам - 541 миллион рублей.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире действуют ограничения на посещение стран. Из более чем 200 государств жители России могут посетить около 80. "Областная газета" публиковала наглядную карту, куда и на каких условиях свердловчане могут поехать отдыхать - с пересадками и на прямых рейсах из Екатеринбурга. Без результатов ПЦР-тестов и сертификата о вакцинации от COVID-19 можно посетить только Албанию, Мексику, Доминиканскую Республику и Северную Македонию. 

Некоторые страны облегчают условия посещения страны. Так, например, Венгрия отменила обязательный карантин для невакцинированных россиян. Теперь они могут просто предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Областная газета Свердловской области

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В Свердловской области более 212 тысяч жителей не могут выехать за границу из-за долгов