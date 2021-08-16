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Общество
16 августа 2021, 12:20

В Свердловской области заработала горячая линия по детским товарам

Девушка и девочка на рынке с портфелями

По телефону можно задать вопросы о качестве и безопасности детских товаров. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области начала работу горячая линия Роспотребнадзора по детским товарам. Задать свой вопрос специалистам можно до 27 августа.

Горячая линия организована совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области".

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, детского питания, канцелярских товаров, а также дадут пояснения к действующим нормативным требованиям к категории товаров, предназначенных для детей и подростков. Звонки принимаются до 27 августа, сообщают в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

Телефоны территориальных отделов:

Фото: скрин с сайта Роспотребнадзора

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Областная газета Свердловской области

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