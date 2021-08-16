Что известно о новой «Мисс Екатеринбург» Виолетте Сараевой и почему главный конкурс столицы Урала уже не тот?

По словам Виолетты, она пошла на конкурс не ради короны, а для получения новых знаний и собственного развития. Фото: Павел Ворожцов

В минувшую субботу, в День города, в столице Урала определили новую главную красавицу. «Мисс Екатеринбург-2021» стала 19-летняя Виолетта Сараева. Общегородской конкурс прошёл в 24-й раз.

Снова без зрителей

Несмотря на пандемию коронавируса, организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург» не отказываются от его проведения. В отличие от 2020 года, в этот раз отбор участниц прошёл в привычном очном формате, а вот сам финал конкурса вновь разделили на два дня. В четверг в Центре культуры «Урал» прошёл закрытый показ конкурсных выходов девушек для жюри – из этого организаторы смонтировали видеоролики, которые представили на официальном портале Екатеринбурга во время онлайн-трансляции с церемонии объявления имени победительницы. Само подведение итогов, как и в прошлом году, состоялось на крыше ТЦ «Пассаж», без зрителей.

– Мы хотели, чтобы награждение прошло на главной сцене в День города, – сообщила «Облгазете» пресс-атташе конкурса «Мисс Екатеринбург» Наталья Шахова. – Это стало финальным аккордом праздничной программы.

Всего в этом году в финал прошли 16 девушек. Участвовать в конкурсе, как и всегда, могли только жительницы Екатеринбурга 18–25 лет ростом не ниже 170 сантиметров, незамужние и без детей.

– Кто-то приходит, будучи профессиональной моделью или спортсменкой, а кто-то – как «девочка с улицы». За месяц у этой девочки личностный рост может оказаться лучше, чем у тех, кто изначально что-то умел, – прокомментировал «Облгазете» один из членов жюри конкурса «Мисс Екатеринбург», актёр шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев незадолго до объявления имени победительницы. – Нынешняя победительница – одна из таких девушек. За этот месяц она научилась очень многому. Мы увидели этот потенциал. И именно ей мы доверим корону.

Вся подготовка к конкурсу в этом году снова прошла в закрытом формате: по словам пресс-атташе конкурса, девушек берегли, чтобы они не заразились коронавирусом. Но обучение претенденток на корону прошло в полном объёме: занятия фитнесом, постановкой речи и танцами, подготовка к дефиле, лекции и мастер-классы стилистов и психологов.

Конкурс уже не тот?

- Смотрю и мурашки по коже бегут от того, как соскучилась по этой атмосфере. После конкурса я начала больше любить себя, стала увереннее, появились новые связи, открылись новые возможности, - сказала на финале конкурса "Мисс Екатеринбург-2020" Злата Помурзина. - И, возможно, корона, которую я вручу сегодня, станет ключом к свершениям для новой Мисс.

В итоге титул первой вице-мисс получила Дарья Овчинникова, второй вице-мисс – Василиса Новосёлова. «Мисс зрительских симпатий» признали Анну Кулиш. Главная же победительница Виолетта Сараева сразу после поздравлений сказала, что корона, которую на неё надел глава Екатеринбурга Алексей Орлов, совсем не тяжёлая, как может показаться, и хорошо села на свою королеву.

Корону на голову победительницы надел глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Фото: Павел Ворожцов

Между тем приходится признать, что ежегодный конкурс красоты, проводимый в Екатеринбурге, становится уже не таким помпезным. Конечно, свою роль второй год играют коронавирусные ограничения, но, вероятно, дело и в бюджете конкурса. Если много лет подряд главной наградой победительнице, помимо короны, был автомобиль, то в 2019 году ею стало путешествие в Европу. В прошлом году главной красавице Екатеринбурга вручили сертификат на миллион рублей на покупку квартиры в единственном в Екатеринбурге комплексе жилых небоскрёбов «Чемпион Парк», а нынче – только годовую клубную карту одного из фитнес-клубов уральской столицы и сертификат на художественную фотосессию от официального фотографа конкурса.

К слову, «градус» ведущих конкурса также заметно снизился: в разные годы его вели Алексей Кортнев, Валдис Пельш, Анита Цой, Михаил Боярский, Лолита, Дмитрий Маликов, Дмитрий Колдун и другие популярные в своё время звезды. Последние три года звёздных ведущих у конкурса нет.

– Каждый год конкурс «Мисс Екатеринбург» – шанс преображения для девушек, не только внешнего, но и внутреннего. Девушки, пришедшие на кастинг, и те, кто выходят на сцену – это невероятная разница. Они становятся увереннее, учатся принимать свою красоту, – считает пресс-атташе конкурса.

Однако появится ли у новой главной красавицы возможность действительно поблистать своей красотой – вопрос. По идее, каждая новая «Мисс Екатеринбург» должна представлять уральскую столицу на всех важных городских мероприятиях, на всероссийских и других конкурсах красоты. Но начиная с победительницы 2019 года все девушки, по сути, остаются в тени: с начала пандемии в Екатеринбурге проходит крайне мало разных мероприятий, где требуется лицо первой красавицы города. Вместе с тем приостановилось и проведение конкурса «Мисс Россия»: победительница за 2020 год так и не объявлена.

Сможет ли Виолетта Сараева достойно представить столицу Урала на конкурсах красоты более высокого уровня, если они состоятся – вопрос. Последней «Мисс Екатеринбург», которой удалось это сделать, была Арина Верина, которая победила в 2018 году, а в 2019 году стала первой вице-мисс России. До неё успеха достигли Ирина Антоненко («Мисс Екатеринбург 2009»), которая стала «Мисс Россия» в 2010 году и вошла в топ-15 на конкурсе «Мисс Вселенная» в 2011 году, и София Никитчук («Мисс Екатеринбург 2014»), завоевавшая титул «Мисс Россия» в 2015 году, а позднее – титул Первой вице-мисс мира. К слову, екатеринбурженка Полина Попова не завоёвывала титула «Мисс Екатеринбург», но это не помешало ей победить в конкурсе «Мисс Россия» в 2017 году и войти в топ-10 на конкурсе красоты Мисс Мира – 2017.

Слева направо: вторая вице-мисс Василиса Новосёлова, «Мисс Екатеринбург» Виолетта Сараева, первая вице-мисс Дарья Овчинникова. Фото: Павел Ворожцов

Досье «ОГ» Виолетта Сараева родилась 17 февраля 2002 года в Кушве Свердловской области. Мать работает главным бухгалтером, отец – на железной дороге. Родных братьев и сестёр нет. Окончила два курса екатеринбургского филиалаРоссийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России по направлению «Государственное управление и правовое регулирование». Во время разговора с Виолеттой «Облгазета» узнала, что: имя девушки придумала её бабушка-садовод – в честь цветка Виола;

Виолетта занималась эстрадным вокалом, окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Сейчас играет на фортепиано, только когда приезжает к родителям. Любимое музыкальное произведение – «Опавшие листья»;

девушка любит классическую литературу. Последнее прочитанное вновь произведение – роман «Евгений Онегин»;

новая «Мисс Екатеринбург» несколько раз в неделю ходит в фитнес-зал, в школьные годы участвовала в разных спортивных мероприятиях.