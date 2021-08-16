Больше 34 тысяч жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей

За неделю клещи покусали 112 свердловчан. Фото: Александр Исаков.

С начала сезона активности клещей в Свердловской области зарегистрировали уже 34 019 случаев укусов членистоногими. Среди пострадавших 6 352 ребёнка.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 свердловских муниципалитетах. В частности, по состоянию на 16 августа, от клещей пострадали 11 293 жителя уральской столицы, среди которых 1 608 детей.

Среднеобластной показатель пострадавших среди взрослого населения на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого года, на 13% - среднего многолетнего уровня. Среди детей - 12 и 11% соответственно, информирует Управление Роспотребнадзора Свердловской области.

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали 190 человек (в том числе 39 детей), на боррелиоз - 560 (в том числе 141 ребёнка). Лабораторно подтверждены случаи клещевого энцефалита у 66 свердловчан, боррелиоза - у 237 человек.

Добавим, за неделю клещи покусали 112 свердловчан. В предыдущую семидневку сообщалось о 111 пострадавших.