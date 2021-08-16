Поймать радугу

Вот такая радуга была над бульваром Победы во время нашего приезда в Ирбит. Фото: Павел Ворожцов

Многие уральские города (Красноуральск, Красноуфимск и пр.) в этом году отмечают юбилеи. И во многих городах идут ремонтно-строительные работы, дабы преобразить городское пространство к празднику. Особняком в перечне территорий стоит Ирбит – больше 10 лет этот старинный купеческий город, скажем прямо, не радовал успехами. Но с 2019 года ситуация начала меняться. Совсем скоро, 4 сентября, Ирбит отметит 390-летие со дня основания. «Облгазета», пристально следившая за переменами в муниципалитете, решила подвести итоги – что удалось воплотить в жизнь на территории, а что ещё только планируется.

Последний раз мы проинспектировали Ирбит в октябре прошлого года. И увидели, что город переживает строительный бум (см. ОГ № 196 от 20.10.2021). На днях мы снова заглянули на ирбитскую землю – прогресс налицо. Отреставрированы 8 жилых домов – памятников архитектуры XIX века, закатаны в асфальт несколько дорог, сдан в эксплуатацию новый жилой дом по улице Орджоникидзе, благоустроены скверы… На бульваре Победы заработал фонтан, на центральной городской площади появился новый памятник Ленину (старый совсем разрушился. – Прим. авт.), у школы №10 – новый стадион…

Уже в работе новая «партия» объектов. Строятся два новых жилых дома по улице маршала Жукова, идёт обустройство аллеи по улице Свердлова и капремонт моста по улице Кирова (по нему транспорт проходит в Алапаевск и Туринск), на старте – строительство детского сада на 270 детей и реконструкция драматического театра им. А.Н. Островского (кстати, старейшего на Урале). Как же ирбитчанам удалось всего за 2,5 года совершить такой рывок?

Научились убеждать?

– Раньше город жил, можно сказать, на прожиточный минимум, – объясняет председатель Ирбитской думы Павел Томшин. - Не секрет, что Ирбит – дотационная территория. И сколько субсидий областное правительство считало нужным дать – на то и жили, и администрацию это устраивало. В результате произошёл серьёзный провал в строительстве жилья, ремонте дорог. Объекты культурного наследия – а их в Ирбите больше 80 – пришли в ужасное состояние, а внутри проживали люди. Сейчас ситуация изменилась благодаря тому, что связка «глава – губернатор» активизировалась (в конце 2018 года в Ирбите сменился мэр. – Прим. авт.). И губернатор, видя заинтересованность нового главы в развитии города, идёт навстречу. Отсюда и рост объёмов областных денег на инфраструктуру города.

– Сколько сделано сегодня – такого не было лет 10 минимум! – отмечает председатель ирбитского совета ветеранов Александр Кайсин. - И, конечно, жители этому рады. Можно сказать, губернатор сегодня неровно дышит к Ирбиту. Мы получаем средства не только в рамках бюджетного финансирования, но и сверх того. Это не значит, что мы больше денег стали просить. Это значит, что руководство города сумело убедить губернатора, что именно Ирбит достоин таких инвестиций.

Плечо бизнеса

Градообразующее предприятие Ирбита – Ирбитский молочный завод – инициативы мэрии поддерживает. И оказывает посильную помощь – как финансовыми средствами, так и техникой и рабочей силой.

– Мы оплатили проект фонтана на бульваре Победы. Взяли шефство над сквером – каждый год там порядок наводим. Сейчас приняли решение оплатить проект физкультурно-оздоровительного комплекса в районе улицы маршала Жукова. Там смогут заниматься спортом жители не только города, но и всего района. Это нормальная рабочая ситуация, когда основное предприятие территории сотрудничает с властью, – говорит директор предприятия Сергей Суетин.

На фоне перемен оживилась и сфера торговли (для Ирбита это ключевая отрасль экономики. – Прим. авт.). Традиционная Ирбитская ярмарка и фестиваль «Город мастеров» снова стали собирать народных умельцев из разных уголков региона (см. «Облгазету» № 144 от 10.08.2021). Скоро у мастеровых людей появится свой общий дом.

– Главный павильон Ирбитской ярмарки – Пассаж. Здание построено в 1864 году – это ведущий объект культурного наследия в Свердловской области. Здание нуждается в реконструкции, и эта реконструкция состоится – губернатор дал поручение. Пассаж станет частью благоустроенной набережной. Проект уже есть, идут инженерно-геологические изыскания. Внутри Пассажа мы планируем разместить торговые точки, молодёжные площадки, туристические зоны, – сообщила директор МАУ «Ирбитская ярмарка» Ирина Гаврикова.

Культура – в фокусе

Пожалуй, больше всего радуются переменам работники культуры. Руководитель Дворца культуры им. В. Костевича Наталья Ульянченко говорит, что в её учреждение (кстати, самое большое в Восточном управленческом округе – 700 зрительских мест) словно вдохнули новую жизнь:

– 55 лет у нас не было капитального ремонта – представляете?! А сейчас в здании полностью заменили световое и звуковое оборудование, систему пожарной сигнализации. Отремонтировали подвалы и туалеты, отопление, лестницы с первого по четвёртый этаж. Покрасили фасад, заменили входную группу, навели порядок в вестибюле и фойе. В учреждение вложено 150 млн рублей, и для нас это, конечно, большое событие.

Лилия Гундырева, директор Ирбитского драматического театра им. А. Островского, только-только приняла подрядчиков на объект – они приступили к первому этапу капремонта и реставрации театра. Проект рассчитан на три года и обойдётся в 490 (!) млн рублей.

– В этом году будет укреплён фасад здания, сделаны отмостки, три стороны фасада и частично кровля. Также заменят окна и двери, – говорит она. – А в дальнейшем нас ждёт внутренняя перепланировка помещений. Для столярного и художественного цехов построят отдельное здание. И мы наконец-то сможет сделать полноценный костюмерный и швейный цеха в самом театре. Отдельная проблема – кровля. В здании зимой холод, батареи не спасают – воздух с улицы проходит. В костюмерной практически дыра в стене, часть подвальных помещений – с деревянными подпорками. В таких условиях приходилось работать труппе. Капремонта не было с 1953 года.

Проблема №1

Сейчас перед властями Ирбита стоит ещё одна глобальная задача – коммунальная. Износ местных очистных сооружений, построенных в 1982 году, превысил 80 процентов. В 2017 году, когда проблема обострилась, ирбитчане пожаловались на плохое качество воды Президенту России на «Прямой линии».

Владимир Путин, в свою очередь, направил жалобу губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Тогда же стало известно, что стоимость новых очистных составит от 800 млн до 1 млрд рублей – это практически бюджет Ирбита.

В областном правительстве пообещали помочь с финансированием. Городской администрации пришлось с нуля разрабатывать проект новых очистных – на это ушло полтора года. Сейчас проект готов, областной департамент госзакупок даже провёл аукцион на выполнение строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 10 тысяч куб.метров в сутки. С начальной ценой контракта - 840,6 млн рублей.

Но заявок от подрядчиков, увы, не поступило, и аукцион признали несостоявшимся. В ближайшее время аукцион объявят повторно.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Слово жителям: С жителями Ирбита мы пообщались на бульваре Победы, где недавно завершилось благоустройство. В тёплый летний вечер у фонтана их собралось немало. Николай АЛЕКСЕЕВ и Лариса НЕСТЕРОВА: – Перемены мы видим, конечно. Нам, пожилым людям, есть с чем сравнивать. Бульвар Победы – очень симпатичный получился. Фонтан хороший – приятно вечером пройтись. Надо продолжать в том же духе в городе. Быстрее бы с разрушенными домами разобраться – или восстановить их, или снести совсем. И параллельно строить новые дома – тогда молодёжь будет создавать семьи и не уедет из города. Вячеслав и Александр: – Город меняется – это хорошо. На улице Ленина у Дворца культуры красиво стало, в Сиреневом сквере. Хотелось бы ещё, чтобы в городе появился большой торговый центр с выбором одежды для молодёжи. Магазинов у нас много, но специально для молодых людей почти ничего нет. Мы школу оканчиваем, впереди колледж или институт. Новая жизнь. И выглядеть хочется хорошо. Ангелина ЛАЗАРЕВА: – То, что в городе как-то закипела жизнь, мы все говорим. Настроение даже поднимается, когда видишь, что город меняется. Нам бы для счастья ещё одно крупное предприятие, как наш молочный завод. Много людей приезжает на работу в Ирбит из района. Надо устраиваться и самим горожанам. Хорошо бы ярмарку вакансий провести – чтобы люди знали, где и какие работники требуются.

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