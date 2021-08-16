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16 августа 2021, 17:43

700 тысяч екатеринбуржцев присоединились к празднованию Дня города

фестиваль "Атмосфера"

В понедельник площадку "Атмосферы" пришлось закрывать на "техобслуживание". Фото: Галина соловьёва.

В Екатеринбурга подвели итог празднования Дня города. Своё 298-летие столица Урала отметила 14 августа.

В этом году торжества, по большей части, проходили в онлайн-формате. От фейерверка и массовых гуляний власти города решили отказаться, но без мероприятий с присутствием зрителей всё же не обошлось.

Площадь 1905 года, где в субботу начал работать Евразийский фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера", стала местом притяжения. 14 августа оазис в центре мегаполиса посетили 7 200 гостей. За все выходные - свыше 29 тысяч, заявили "Облгазете" организаторы мероприятия. Значимыми мероприятиями Дня города также стали: "Городская свадьба" и конкурс "Мисс Екатеринбург".

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в режиме онлайн к празднику присоединились свыше 693 тысяч человек. Трансляции шли на официальном портале Екатеринбурга и на странице местной телекомпании в ВК.

Ранее "Областная газета" писала, что в понедельник площадку фестиваля "Атмосфера" закрыли на "техобслуживание". Территория не выдержала натиск посетителей в праздничные выходные. К сегодняшнему утру там были испорчены газоны, сломаны детские аттракционы и поломаны бордюры. Парк должны были уже открыть.

Областная газета Свердловской области

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