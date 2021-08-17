Преображение Ирбита, визит губернатора на север региона и итоги конкурса «Мисс Екатеринбург»: обзор номера за 16 августа

Доброе утро, дорогие читатели! В свежем номере "ОГ" рассказываем, как и благодаря чему преобразился Ирбит в канун своего 390–летия, чем закончился первый за несколько лет визит главы региона на север Свердловской области, что известно о новой «Мисс Екатеринбург» Виолетте Сараевой и почему трансгендеры смогут участвовать в соревнованиях по фигурному катанию.

Многие уральские города в этом году отмечают юбилеи. Во многих из них к празднику ведутся ремонтно-строительные работы. Особняком в этом перечне стоит Ирбит, который 4 сентября отметит 390-летие со дня основания. Больше 10 лет этот старинный купеческий город не радовал успехами. Но с 2019 года ситуация начала меняться. «Облгазета» разбиралась, благодаря чему произошли перемены и что уже удалось воплотить в жизнь в муниципалитете.

Губернатора Свердловской области впервые за несколько лет побывал с рабочей поездкой в северных муниципалитетах. Глава региона посетил Ивдель, Североуральск, Карпинск, Краснотурьинск, Сосьву, Гари, Серов и Новую Лялю. Подводим итоги визита.

В минувшую субботу, в День города, в столице Урала определили новую главную красавицу. «Мисс Екатеринбург-2021» стала 19-летняя Виолетта Сараева. Общегородской конкурс прошёл в 24-й раз. Разбираемся, почему последние годы главный городской смотр женской красоты «уже не торт».

Международный союз конькобежцев (ИСУ) опубликовал новые правила, регламентирующие участие трансгендеров в соревнованиях по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту. «Областная газета» выдвинула встречное предложение.

В воскресенье, 15 августа, мир облетело сообщение о том, что над президентским дворцом в Кабуле поднят флаг запрещённого в России движения «Талибан», а президент Афганистана Ашраф Гани бежал из своей страны (предположительно – в Таджикистан). Накануне сообщалось что к концу прошлой недели талибы уже контролировали все провинции страны и две трети уездных городов. Объясняем, причём тут США и что это значит для России?